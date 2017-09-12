Ольга Безносенко: Серебро по праву можно назвать "вечным украшением"

Какие украшения сегодня в моде – крупные или миниатюрные, золотые или серебряные? Существуют ли сегодня модные украшения из бижутерии и серебра? Как определить качество изделия в ювелирном магазине? Какие бренды сегодня в моде, и стоит ли доверять марке? Эти и другие вопросы мы решили задать человеку, который сегодня "перевозит" европейскую ювелирную моду во Владивосток. О современной моде и новых тенденциях, сочетаемости драгоценных изделий и состоянии рынка украшений корреспондент ЕНВ поговорил с директором эксклюзивнойприморской ювелирной компании Amorosa Ольгой Безносенко.

Ольга, какие тенденции в дизайне ювелирных украшений господствуют в этом сезоне?

Что касается тенденции в дизайне украшений на предстоящий осенне-зимний период, то это крупные, массивные украшения с наличием натуральных материалов и камней. Популярны сейчас крупные серьги-люстры, возвращаются в моду серебряные украшения. Однако сейчас в моде серебряные украшения несколько иного вида по сравнению с теми, что были популярны раньше. Речь идет о серебряных ювелирных украшениях, покрытых родием, которые во многом схожи с белым золотом. Тем самым,их можно миксовать между собой, не опасаясь безвкусицы.

Какие особенные тенденции в дизайне ювелирных украшений наблюдаются во Владивостоке, в нашем красивом морскомгороде?

Хочется заметить, что, в первую очередь, есть отличия в наших людях – дальневосточниках. Так, наши девушки, как правило, отличаются хорошим вкусом в выборе ювелирных украшений к своему образу. Что касается особенностей дизайна украшений, то я советую носить любые украшения, которые подходят именно вам. Однако, все же хочется посоветовать не использовать украшения, пришедшие к нам из советского периода, например, кольца того временис синтетическими рубинами или так называемое "самоварное золото". Ювелирные украшения, которые были популярны в те времена, сейчас однозначно следует избегать женщинам всех возрастов.

На что стоит в первую очередь обратить внимание при выборе ювелирных украшений?

Нужно обращать внимание на качество изделия. Как правило, изделия из не очень хороших материалов видно сразу, даже по первому взгляду на них. Если мы говорили о серебре, покрытом родием, то нужно смотреть на слой покрытия – он не должен быть тонким. Если изделие из такого серебра качественное, то оно долго сохраняет свою первозданную красоту. Совет в данном случае простой – не стоит покупать тусклое серебро, так как это может говорить о его плохом качестве. Хорошие, качественные украшения даже при использовании не тускнеют.

Если качество металла еще возможно определить на вид, то как можно узнать качество драгоценных камней? И нужно ли это делать вообще, особенно, когда ты выбираешь серебряные украшения, ведь это достаточно демократичный сегмент ювелирных украшений?

При покупке серебряных украшений главное смотреть на внешний вид украшения, обратить внимание на то, как закреплены камни. Качественное украшение видно сразу. Нужно его подержать в руках – оно должно быть достаточно весомым, никак не легким. Качество украшения из других драгоценных материалов, с использованием драгоценных камнейболее сложно определить. Если речь идет об украшении со вставками из драгоценных камнейболее чем в полкарата, то уже смело можно спрашивать сертификат на вставку.

Всегда считалось, что бижутерные украшения не отличают представительного человека и нынче не ценятся? Так ли это?

Напротив, сейчас даже известные люди используют эти украшения в своих образах. Эти тенденции диктуют, в том числе,многие модные дома: Chanel, Dior, Lanvinи др., которые выпускают высококачественную бижутерию. Их украшения имеют и высокую цену, по сравнению с обычной бижутерией.

Причем это касается не только бижутерии. Известные люди также отдают свое предпочтение и серебряным украшениям, выпускаемыммировыми производителями. Например, известная модель и певица Кармен Электра носит высококачественное, эксклюзивное серебро марки My iMenso и даже когда-то была "лицом" этого бренда.

Насколько можно быть уверенным в качестве изделия, если мы видим, что оно от известного производителя, того же My iMenso?

Можно сказать, что чаще всего, конечно, известный бренд предполагает высококачественное изделие, которое проверено годами. Правда, что касается марки My iMenso, в России пока почему-то, к сожалению, она представлена только в нашей компании. Ювелирные украшения этого бренда относятся к сегменту украшений высшего качества. К этому же сегменту принадлежит, например, итальянский бренд Nomination, а также нидерландская марка Mi Moneda. Украшения этих производителей широко представлены в Европе, там в моде сейчас линия серебра в компоновке с золотом.

Ольга, как раз об этом наш следующий вопрос. Есть особые правила для ношения серебра? С чем оно сочетается?

Мнение экспертов на этот счет разделяются. Кто-то говорит о том, что серебро нужно носить отдельно от всех других украшений, другие же придерживаются мнения о возможности смешивания серебра с другими ювелирными изделиями. Ясно одно, если украшения из серебра будут в одинаковом стиле с изделиями из золота, то такой "микс" однозначно имеет право на существование.

Как сочетать часы и украшения?

Важно, чтобы цвет металла часов совпадал с цветом металла украшений. Например, к часам из белого металла необходимо подбирать украшения из белого золота либо из серебра, покрытого родием. Чтобы не ошибиться, можно надевать часы из двух металлов – сейчас они широко представлены на рынке и их можно миксовать с различными украшениями.

Очень интересно узнать о подвесках, которые некоторое время назад вышли из моды. Что сейчас происходит на этом рынке?

Сейчас подвески находятся на пике своей популярности и, согласно обозначенным выше тенденциям сезона, чем они крупнее, тем лучше. Так, крестик многие носят исходя из модных тенденций, а не из религиозных соображений. Главное, чтобы все гармонично вписывалось в образ и стиль. Подвески My iMenso в настоящее время, можно сказать, совершают революцию в этом сегменте ювелирных украшений. Не так давно нашим покупателям стали доступны подвески этого бренда, "сердцевину" которых можно менять, как раз исходя из стиля и образа, которые вы себе подбираете.

Как в свое время известный бренд Pandora, выпускающий браслеты, на которые, нанизывая шармики, человек коллекционирует важные события в своей жизни: рождение ребенка, годовщина свадьбы и т.п. Все зависит от вашей креативности. Так и подвески My iMenso таким же образом в ближайшее время могут вписаться в нашу повседневную жизнь. Меняя эти вставки, мы можем не только преобразовывать вид украшения, но и создать из подвесок памятные, символические и подарочные украшения – выбор очень широк, причем он не зависит от текущей моды – что модно, то и вставляем.Есть вставки для этих подвесок с гравировкой, можно сделать вставку в виде семейного портрета.

Есть ли такие тенденции в ювелирной моде, которые сохраняются столетиями?

Конечно, речь идет о так называемой "классике". Классические формы без обилия деталей всегда в моде. Нестареющей классикой в мире ювелирных украшений является жемчуг. Часто приходится слышать выражение "жемчуг снова в моде". На мой взгляд, это неправильное утверждение – жемчуг всегда в моде, вопрос лишь в виде украшения из него. Так, всегда будут актуальны, например, жемчуг с бриллиантами, украшения из морского жемчуга и ожерелья из крупного жемчуга.

Какие украшения вы можете рекомендовать деловым женщинам?

Для деловых женщин я бы порекомендовала подвески – они ни к чему не обязывают, гармонично вписываются в этот образ. Например, в коллекции My iMenso есть такие подвески, как "Дерево жизни", которое приносит удачу, они представлены в разных вариациях, с натуральными камнями, например, с аметистами, а также из серебра с фианитами. Главное – не перегружать образ лишними деталями.

Кто основной потребитель в Вашей компании: мужчины или женщины? И какие украшения приобретают чаще: золото или серебро?

По нашей статистике чаще всего ювелирные украшения покупают все же дамы, а не их вторые половины. И в последнее время чаще всего выбирают серебро, причем, по нескольким соображениям.Во-первых, оно находится на пике моды. Во-вторых, серебряные украшения доступнее в несколько раз по сравнению с украшениями из золота. К тому же, современные украшения из серебра очень схожи по дизайну с украшениями из золота с бриллиантами. Во многих серебряных украшениях используются полудрагоценные вставки, что делает вид изделия ничуть не хуже, а в отдельных случаях даже лучше некоторых золотых аналогов.

Качественные серебряные украшения служат также долго, как и золотые. Более того, в течение последних нескольких лет появилась возможность покрыть серебряное украшения родием. То есть, проносив серебряное украшение два-три года можно смело отдать его на покрытие этим драгоценным металлом, тем самым, оно опять станет как новое, поэтому в настоящий момент времени серебро можно по праву называть "вечным украшением".