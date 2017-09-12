В Китае создается крупнейший в мире институт квантовых исследований

Национальная лаборатория квантовой информатики будет расположена на участке площадью 37 гектаров рядом с небольшим озером в провинции Хэфэй провинции Аньхой. Как передает ежедневная газета "Хэфэй", уже в этом месяце начнется тендер на контракт на строительство института, сообщает ЕНВ.

Ведущий ученый Китая в области квантовой физики Пан Цзяньвэй, играющий ключевую роль в проекте, рассказал на майском брифинге, что технологии, разработанные на этом объекте, будут немедленно использоваться в вооруженных силах. Об этом сообщает газета Anhui Business Daily.

В частности, в институте будут исследоваться технологии в области квантовой метрологии. Это позволит измерять небольшие изменения физических параметров, таких как гравитация с беспрецедентной точностью. Технология может быть использованадля того, чтобы улучшить скрытность подводных лодок.Подводная лодка с квантовой навигационной системой могла бы работать под водой более трех месяцев без необходимости появления на поверхности. В таком случае после 100 дней работы под водой капитан подводной лодки по-прежнему сможет точно определить положение судна в Тихом океане с погрешностью всего в несколько сотен метров.

Еще одна ключевая задача лаборатории – построить первый в стране квантовый компьютер, который может взломать зашифрованное сообщение за считанные секунды. "Наш план заключается в том, что к 2020 году, а может быть, уже в следующем году, мы достигнем "квантового превосходства",и наши компьютеры смогут выполнять все операции в миллионы раз быстрее, чем все остальные устройства", - цитирует Пана Цзяньвэй издание Anhui Business Daily.

Неясно, можно ли будет использовать новейший компьютер для шифрования кода. Ожидается, что строительные работы завершатся через 2,5 года, бюджет проекта составляет 76 млрд. юаней.

Как сообщает сайт Академии наук Китая, работы на участке строительства начались с одобрения со стороны центрального правительства в феврале.

Однако, исследователь квантовой информации из Китайской академии наук в Хэфэе Го Гопин отметил, что для создания квантового компьютера общего назначения может потребоваться еще много лет или даже десятилетий. По его словам, создание крупного объекта с централизованными ресурсами может ускорить этот процесс, объединив таланты ученых со всей страны со знаниями и опытом многочисленных научных дисциплин для преодоления широкого спектра технических проблем. Го Гопин подчеркнул, что в национальной лаборатории результаты исследований не должны оцениваться, исходя из количества научных публикаций, а только их вкладом в конкретные целевые показатели проекта, например, создание квантового компьютера общего назначения. "Это может показаться немного старомодным, даже советским, но это может дать Китаю шанс выиграть технологическую гонку", - добавил он.

В прошлом году Китай продвинулся вперед с запуском квантового спутника и провел серию передовых экспериментов, в числе которых так называемое квантовое переплетение и опыты по телепортации в космосе. В прошлом месяце была успешно протестирована и признана готовой для официального развертывания в военном, государственном и финансовом секторах самая длинная и сложная в мире сеть распространения квантовых ключей для ультрабезопасной связи между Пекином и Шанхаем.

В течение ближайших нескольких лет исследователи со всего мира могут создавать примитивные квантовые компьютеры для решения некоторых конкретных задач. Например, они могут моделировать движение частиц на субатомном уровне для решения некоторых физических задач, которые могут помочь в разработке новых материалов или лекарств. Но это не компьютеры общего назначения, способные к разрыву кода, заметил Го Гопин.

Некоторые ученые поставили под сомнение огромную ставку правительства на квантовые технологии. Критики предупреждают, что трата больших денег налогоплательщиков на квантовые исследования обернется недофинансированием других научных дисциплин.

Профессор Пекинского университета почт и телекоммуникаций, крупнейшего научно-исследовательского института информационных технологий, сказал, что некоторые ученые-компьютерщики и исследователи кибербезопасности беспокоятся о своей работе. "Я знаю некоторых исследователей, чьи заявки на грант были отвергнуты, потому что их исследование не было связано с квантом. Я также встречался с чиновниками, которые ничего не знали о квантовой физике, но считали проекты на квантовых компьютерах и сетях, решением всех проблем, –говорит профессор на условиях анонимности. – Они предпочли игнорировать тот факт, что квантовая сеть также может передавать вирусы, а квантовый компьютер сегодня медленнее, чем ручной калькулятор".