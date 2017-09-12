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Китай

11 сентября 2017, 21:00
Китайские эксперты рассказали о сотрудничестве КНР и России вокруг Корейского кризиса

Китайские эксперты рассказали о сотрудничестве КНР и России вокруг Корейского кризиса

По их мнению, стороны будут противиться новой резолюции Совбеза ООН

Соединенные Штаты запросили в понедельник голосование по резолюции Организации Объединенных Наций, которая наложила бы самые жесткие санкции на Северную Корею.Вашингтон представил проект резолюции ООН, предусматривающий нефтяное эмбарго в отношении Северной Кореи, замораживание активов Ким Чен Ына, запрет на импорт текстиля и прекращение платежей для северокорейских гастарбайтеров, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Дипломаты заявили, что требование США о скорейшем голосовании в Совете Безопасности ООН было нацелено на максимальное давление на Китай и отразило растущую обеспокоенность Вашингтона в связи с шестым ядерным испытанием Пхеньяна 3 сентября.

Официальная газета Центрального комитета Рабочей партии Кореи "Родонг Синмун" высоко оценила испытания за то, что они стали свидетельством возникновения новой "непобедимой ядерной державы". Несмотря на то, что Китай ранее намекнул, что он, скорее всего, поддержит более жесткие санкции, дипломаты заявили, что ожидают сопротивления со стороны Пекина и Москвы.

Повторный запуск баллистических ракет и ядерных испытаний побудил Китай и Россию объединиться, чтобы уравновесить призывы США к ужесточению санкций.

Спустя несколько часов после последних ядерных испытаний Пхеньяна председатель Китая Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин договорились активизировать координацию и "надлежащим образом заняться Северной Кореей" в ходе своих переговоров в кулуарах саммита БРИКС. Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что Совет Безопасности ООН должен предпринять шаги по обузданию Пхеньяна, но также сказал, что именно диалог должен быть способом решения проблемы.

Специалист Центра исследований Джеймса Мартина Кэтрин Дилл отмечает, что даже если интересы Пекина и Москвы в Северной Корее отличаются друг от друга, они в равной степени обеспокоены тем, что ядерное оружие Северной Кореи представляет собой угрозу. "Это не будет включать в себя отказ от прямых санкций, поскольку на данный момент это не является политически выполнимым, но, скорее всего, потребует переговоров по некоторым из первоначальных требований США", - сказала она.

На долю Китая приходится почти 90 процентов внешней торговли Северной Кореи. Несмотря на то, что объем торговли России с Северной Кореей составляет менее 100 миллионов долларов США, российская сторона имеет обширные связи с Пхеньяном.

В январе информационное агентство ТАСС сообщило, что Москва и Пхеньян планируют активизировать сотрудничество в области железнодорожной инфраструктуры. Москва также расширила программу по переводу северокорейских рабочих в Россию.

Эксперт Университета Цзилинь Сунь Синьцзе сказал, что интересы Китая и России различны, а Пекин проявляет более серьезные опасения по поводу ядерного оружия КНДР, чем Москва.

"Что касается Китая, то сотрудничество с Россией – единственное решение, поскольку Пекин не хочет видеть другой политический центр в Азии", - отметил исследователь.

Однако,профессор международных стратегических исследований Центральной партийной школы Коммунистической партии Чжан Лянгуй отметил, что Россия с большей вероятностью будет "терпеть" ядерную активность Северной Кореи, поскольку ее граница с КНДР не так длинна, как у Китая. По его мнению, активная роль России в вопросах Северной Кореи является частью "энергетической игры" среди крупнейших стран мира. "Северная Корея теперь рассматривает Россию как важный резерв, поскольку ее отношения с Китаем более напряженные", - заключил эксперт.

Метки: Китай, ООН

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