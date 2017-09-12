СМИ Северной Кореи не сообщили о поздравлении китайского лидера с Днём провозглашения КНДР

Государственные средства массовой информации Северной Кореи не сообщили, что Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин написал поздравительное сообщение на день основания Северной Кореи. Это может означать ухудшение отношений между двумя странами, сообщает ЕНВ.

Напротив, в субботнем выпуске газеты правящей Корейской рабочей партии "Родонг Синмун" сообщается о том, что президент России Владимир Путин и президент Кубы Рауль Кастро отправили свои поздравления с северокорейским государственным праздником. В статье на страницах северокорейской газеты подчеркивается, что дружеские отношения с Россией и Кубой продолжаются, даже после того, как Северная Корея провела своё шестое ядерное испытание.

На своей первой странице газета цитирует сообщение Путина о том, что развитие отношений между Россией и Северной Кореей отвечает интересам народов обеих стран и будет способствовать обеспечению безопасности и сохранности Корейского полуострова и соседних государств.

Также эксперты видят знак возможного ухудшения отношенийв другом факте.Дело в том, что Китай отправил чиновника с более низким рейтингом, чем обычно, на прием в день основания КНДР в посольстве Северной Кореи в Пекине в четверг. На мероприятии присутствовали помощник министра иностранных дел и специальный представитель по делам корейского полуострова Конг Сюанью. Дипломатические источники сообщают, что на приёме не присутствовали более высокопоставленные китайские чиновников, в отличие от приемов, проводимых в 2015 и 2016 годах.

Экспертыпредполагают, что связи между двумя странами, возможно, испортились после того, как Северная Корея провела свои новейшие ядерные испытания в тот же день, когда Китай открыл встречу для лидеров пяти стран с развивающейся экономикой, известных как БРИКС.