В Токио произошло возгорание пассажирского поезда на ходу

Поезд загорелся в центре Токио в нынешнее воскресенье. Никакой информации о раненых среди пассажиров и проходящих людей не поступало, сообщает ЕНВ.

Полиция и пожарные города Токио сообщают, что пожар изначально начался в трёхэтажном боксерском зале, расположенном вдоль маршрута следования поезда примерно в 16 часов в воскресенье. Поезд подошел к аварийной станции рядом с горящим зданием и пламя перекинулось на него. Огонь полыхал на крыше, площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. Позже пожарным удалось его потушить.

Сообщается, что около 300 человек находились в поезде. Аварийный инцидент произошел между станциями Йойоги-Хатиман и Сангубаши в Сибуя-Уорде. Пассажиры были эвакуированы из вагонов поезда. Также им было настоятельно рекомендованоуйти в безопасное место.

Представители железнодорожной компании "Odakyu Electric Railway" заявили, что поезд был остановлен автоматически. Остановка произошла ещё до того, как центр управления дал указания. Причиной тому послужило то, что полицейский на площадке нажал кнопку аварийной остановки.

Работа поезда на линии Одавара была приостановлена на срок в течение примерно пяти часов. В компании-операторесообщил о том, что инцидентпривел к тому, что около 71 000 пассажиров не смогли воспользоваться услугами железнодорожного сообщения в течение нескольких часов. В настоящее время движение поездов по магистралям города восстановлено.