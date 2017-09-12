Боевики мусульманского меньшинства в Мьянме сообщают об объявлении перемирия на месяц

Организация Объединенных Наций сообщила о том, что боевые действия, которые начались в конце августа нынешнего года, все больше затрагивают права мирных жителей, относящихся к мусульманскому меньшинству в буддистской стране. Также сообщается о 290 000 человек, которые бежали в соседнее государство Бангладеш, сообщает ЕНВ.

Сообщается, что ухудшающаяся ситуация в стране мешает работе Организации Объединённых Наций и неправительственных организаций.

Ариканская армия спасения мусульманского меньшинства, являющаяся ядром антиправительственных сил, объявила о прекращении огня в воскресенье и призвала правительство Мьянмы ответить взаимными действиями.

Правительство не подтвердило факт того, что оно согласится на прекращение огня. Подчинённые ему силы безопасности обвиняются в бесчеловечном нападении на гражданских лиц, проживающих в Рохинге.