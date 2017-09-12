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Китай

11 сентября 2017, 16:20
"Южнокорейскую жизнь" предлагали предприниматели страны утренней свежести на ЭКСПО в Чанчуне
Интервью с основательницей бренда "Wanpan" Пэй Сюэмэй
Воздушные шары раздавали корейские предприниматели на ЭКСПО для привлечения внимания

"Южнокорейскую жизнь" предлагали предприниматели страны утренней свежести на ЭКСПО в Чанчуне

Воздушные шары раздавали корейские предприниматели на ЭКСПО для привлечения внимания

Каждая из стран-участников, в том числе Россия, Япония и Южная Корея, на 11-й ЭКСПО в Чанчуне старалась привлечь внимание посетителей выставки. В международном выстовочном павильоне предприниматели из Южной Кореи дарили посятителям воздушный шар, с целью привлечения внимания мам с детьми, которым, как известно, приходится не просто на таких мероприятиях, сообщает ЕНВ.

Идею с яркими воздушными шарами придумали сотрудники южнокорейского бренда "Wanpan", в их арсенале маркетингового оружия насчитывалось более тысячи шаров.

"Я очень рада, что в этом году мы снова приняли участие в ЭКСПО, люди в Чанчуне очень сердечные, и в этот раз мы получим хорошую реакцию, в этом году у нас самый большой объем продаж был зафиксирован ещё когда выставка не закончилась. Кроме того, мы получили много предложений о сотрудничестве по предствательству нашего бренда", - рассказала основательница бренда "Wanpan" Пэй Сюэмэй.

По ее словам, компания планирует открыть большой магазин на северо-востоке Китая, чтобы у людей была возможность купить южно-корейские товары высокого качества:

"Уже сегодня у нас идут активные продажи через маркетинговую площадку в Вичате (wechat), где нашими главными партнерами являются студенты, мамы, офисные клерки, которые способствовали росту спроса на наш товар, и поэтому мы собираемся открывать магазин", - рассказала Пэй Сюэмэй.

Метки: Китай, ЭКСПО

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