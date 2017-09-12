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Политика

11 сентября 2017, 16:10
Определены победители выборов в Думу города Владивостока

Определены победители выборов в Думу города Владивостока

Среди них пять партий, 13 "одномандатников" от ЕР и 4 – от КПРФ

Сегодня утром Владивостокская городская муниципальная избирательная комиссия (ВГМИК) опубликовала предварительные результаты голосования 10 сентября. В минувшее воскресенье жители Владивостокского городского округа определяли своих представителей в представительном органе краевого центра. Явка составила почти 14,6% избирателей, что на полтора процента больше, чем на прошлых выборах, состоявшихся пять лет назад, сообщает ЕНВ.

По данным обработки 100% бюллетеней, партийный список "Единой России" набрал 40,59%, КПРФ – 22,27%, ЛДПР – 11,63%, "Российской партии пенсионеров за справедливость" (РППС) – 7,72%, "Справедливой России" – 7,65%. Таким образом, по сравнению с выборами 2012 года "Единая Россия" потеряла 1% голосов, а "Справедливая Россия" – почти 4%. Вместе с тем, "коммунисты" улучшили свой результат на 2,17%, а "либерал-демократы" – на 4,67%. Вслед за списком в ЗСПК, 5%-ный барьер на выборах в гордуму преодолело региональное отделение "Партии пенсионеров".

Как и пять лет назад "единороссы" победили в 13 из 17 избирательных округах. У правящей партии на своих территориях не прошли председатель фракции ЕР думы прошлого созыва Дмитрий Пенязь (округ №8), управляющий директор "Приморского кондитера" Сергей Легкий (№13), директор ООО "Европром" Александр Кирилюк (№14) и председатель регионального совета сторонников ЕР Сергей Немировский (№15). На их округах победу одержали соответственно кандидаты от КПРФ Надежда Телелюева, Александр Шукевич, Геннадий Куликов и Наталья Кочугова. КПРФ увеличила свое представительство по мажоритарной части выборов на одного депутата по сравнению с думой прошлого созыва.

В результате изменения в голосовании, а также локальных успехов оппозиции, места в Думе города Владивостока Vсозыва распределятся следующим образом:

  • "Единая Россия" – 22 места
  • КПРФ – 9 мест
  • ЛДПР – 2 места
  • "Российская партия за справедливость" – 1 место
  • "Справедливая Россия" – 1 место

Таким образом, "Единая Россия" потеряла квалифицированное большинство (в думе IVсозыва у нее было 24 мандата), "Справедливая Россия" вслед за своими региональными коллегами утрачивает полноценную фракцию, а бренд "Партии пенсионеров", раскрученный местными политтехнологами, превосходит свой прошлый результат на выборах в ЗСПК, и теперь РППС будет представлена одним депутатом в Думе города Владивостока.

Квалифицированное большинство (2/3 мест) в Думе города Владивостока позволяет принимать:

  • нормативно-правовой акт, отклоненный главой города;
  • устав города, а также изменения и дополнения в него;
  • решение о самороспуске думы.

Квалифицированное большинство в Думе города Владивостока составляет 24 депутатских места. Именно такое количество парламентариев было в рядах "Единой России" с 2012 по 2016 годы, а в результате перехода "одномандатника" Олега Вельгодского в ряды ЕР до 2017 года правящая фракция в думе насчитывала 25 депутатов. Теперь же для принятия судьбоносных решений (в первую очередь, это касается изменений в устав муниципального образования) ЕР придется, как минимум, привлекать к голосованию на свою сторону депутатов от "Справедливой России" и "Партии пенсионеров".

Метки: выборы, Дума города

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