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11 сентября 2017, 17:00
Во Владивостоке откроется выставка "К Востоку прилагается Запад или к дивану прилагается хвост"

Во Владивостоке откроется выставка "К Востоку прилагается Запад или к дивану прилагается хвост"

Выставка откроется 24 сентября в ЦСИ "Заря"

24 сентября в Центре современного искусства "Заря" откроется выставка "К Востоку прилагается Запад или к дивану прилагается хвост" российского дуэта художников "ЕлиКука". Художники Олег Елисеев  и Евгений Куковеров адаптируют свои произведения, а также шедевры мирового искусства под культурный контекст Владивостока. Выставка станет специальным проектом Владивостокской международной биеннале визуальных искусств (VIBVA) и продлится до 12 ноября. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

Арт-дуэт "ЕлиКука", названный по первым буквам фамилий участников - Олега Елисеева  и Евгения Куковерова, работает в разнообразных направлениях: от живописи и графики до инсталляций и перформансов. В рамках выставки в ЦСИ "Заря" "ЕлиКука" будет адаптировать свои произведения, а также шедевры мирового искусства под культурный контекст Владивостока и наоборот; выяснять, что к чему прилагается, "закатывать Европу", раскатывать Дао и многое другое.

Группа "ЕлиКука" - Олег Елисеев (1985 г.р.) и Евгений Куковеров (1984 г.р.) - заявила о себе на художественной сцене в 2007 году. На первой персональной выставке художники иронично обыгрывали идею фетишизации предметов современного искусства: в стеклянных аквариумах с растительным маслом были выставлены шпроты, аналогично "акуле" Демиана Херста, также на выставке были представлены искусственные усы на черном бархате в золотых рамах и "жирные камни" на черном квадратном рушнике. После этого художники реализуют ряд персональных проектов в Москве, Париже, Вене, участвуют в групповых выставках  в России и за рубежом. 

В 2011-2013 гг. группа "ЕлиКука" делает серию интерактивных кинетических инсталляций, где нарушаются привычные правила поведения на выставке: зрителю предлагается трогать, передвигать с места на место произведения искусства, выстраивать экспозицию по его усмотрению ("Тренажеры миропорядка" галерея Риджина Москва; "Восстание тренажеров миропорядка" МАММ). Продолжая экспериментировать, развивая идею непосредственного взаимодействия зрителя и произведения искусства, художники реализуют проект "Пропаганда фотографирования" (Красноярск КИСИ 2013, Москва ММОМА 2014): произведения художников становились фоном для желающих сфотографироваться. Группа работала в коллаборации с художниками: Георгием Литичевским, Валерием Чтаком, группой Желатин (Австрия) и др. "ЕлиКука" является участниками московского панк-коллектива "I.H.N.A.B.T.B"., интернационального музыкально-художественного образования "ANUSRIOT" и группы "Женя Куковеров".

Так, на территории Фабрики "Заря" художники воспроизведут одну из своих работ под названием "Восстание тренажеров миропорядка". В ней "ЕлиКука" в свойственной им манере испытывают на прочность существующий миропорядок, обнажая и усугубляя его абсурдность, внося в него изрядную долю хаоса и приглашая зрителей принять активное участие в этом увлекательном процессе. Расхожее высказывание о том, что "в мире все взаимосвязано", получит в проекте буквальное воплощение: все объекты в их интерактивной инсталляции связаны между собой канатами, и зритель волен по собственному усмотрению вмешиваться в порядок, установленный художниками.

По словам авторов, "если соединить все предметы и всех людей этого мира с помощью веревок, пропущенных через систему роллер-блоков, то каждый человек и каждый бесчувственный чурбан, и даже президент, уже не будут ощущать себя так чудовищно одиноко". При этом зрителю нужно иметь в виду, что художники оставляют за миропорядком право нанести ответный удар. Специально для ЦСИ "Заря" привычные веревки художники заменят на канаты, сделав отсылку к портам и торговым связям во Владивостоке.

Метки: выставка, Заря

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