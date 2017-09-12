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Китай

11 сентября 2017, 14:00
Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах

Россия и Китай ищут пути повышения качества сотрудничества в приграничных районах

Приграничные отношения между Китаем и Россией имеют большие потенциальные возможности для развития экономики

Политические и экономические эксперты России и Китая встретились в рамках ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия" в Чанчуне чтобы проанализировать и обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества с целью повышения его качества и сокращения факторов, тормозящих его развитие, сообщает ЕНВ.

Китайские и российские эксперты считают, что на протяжении 20 лет, вместе с развитием политических отношений, торгово-экономические связи обеих стран быстро развиваются, но при этом уровень торгово-экономического  сотрудничества Северо-востока КНР и Востока России не очень высокий.

Председатель Приморского отделения Общества российско-китайской дружбы, академик РАН Виктор Ларин обнародовал данные, где российско-китайские торгово-экономические показатели тихоокеанского региона России в 2014 году составляли 18%, а в 2016 уже только 14.5%, а масштаб падения доли четырех провинций КНР (Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Внутренняя Монголия) еще больше - с 31% до 22%.

Ларин также заявил, что в последние годы падает само значение приграничного экономического сотрудничества, и только люди очень оптимистично рассуждают о нем, в том числе о совместном производстве наших стран.

Почетный член Комитета Китайской Академии Общественных Наук Лу Нанцюань говорит: "Например, провинция Цзилинь, старается активно продвигать и развивать международное сотрудничество района реки Туманган, и уже есть результаты, но развитие идет медленнее, чем хотелось бы нам, в том числе населению обеих стран".

"Вопрос возрождения северо-востока Китая и развития Дальнего Востока и Сибири в России уже обсуждается почти 10 лет, но не имеет видимого прогресса", - говорит директор института России, Восточной Европы и Средней Азии Китайской Академии Общественных Наук Ли Юнцюань.

Отвечая на вопрос "почему?", Ли Юнцюань объясняет: "Обе стороны не до конца уверенны в сотрудничестве на Дальнем Востоке, обе стороны не до конца понимают ситуацию друг друга, обеим  сторонам не хватает соответственных механизмов для межрегионального сотрудничества".

По мнению кандидата исторических наук, заместителя директора ИИАЭ ДВО РАН Савченко А.Е., чье мнение совпадает с мнением Ли Юнцюаня, приграничные отношения между Китаем и Россией имеют большие потенциальные возможности для развития экономики Дальнего Востока России, но конкретная возможность ещё не найдена. 

"Мы считаем, что сотрудничеству  Китая и России не хватает многообразия суждений и мнении, а также приграничных связей", - сказал Савченко.

Китай активно продвигает инициативу "Один пояс -  один путь" и реализацию проекта трансграничных коридоров Приморье - 1 и Приморье - 2 в Россию, которая тоже запустила процесс по реализации и развитию сотрудничества в этих регионах.

Лу Нанцюань проанализировал, что в рамках китайской инициативы продвижение сотрудничества между КНР и РФ, имеет преимущества, в том числе в сфере увеличения китайских инвестиций зарубеж.

Он также заявил, что область сотрудничества между северо-востоком Китая и востоком России очень широкая и имеет хорошие перспективы в сфере инфраструктуры транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, а также науки и техники. Кроме того, три провинции северовосточного Китая оптимизируют торговлю. 

Заместитель заведующего Госкомитета по делам развития и реформ Лин Няньсю заявил на ЭКСПО, что в первой половине года предприятия, зафиксировали рост производства по сравнению с тем же периодом прошлого года  на 19.2%. 

Лин Няньсю сказал, что Китай будет продолжать расширять политику активного заимствования иностранного капитала и оборудования, и непрерывно совершенствовать и оздоравливать политику и систему сферы услуг, создавая больше возможностей для сотрудничества.

Он также отметил, что раньше российские эксперты уже говорили об обязательном участиии Сибири и Дальнего Востока в международном сотрудничестве, где  важное место будет отведено партнёрству с Китаем, так как это отвечает потребностям для развития экономики обеих стран.

Метки: Китай, ЭКСПО

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Мнения, комментарии (1)

Слава Великому Кормчему!, 11.09.2017 15:24
Китайцы: "Где бы ещё нагадить?". Владимир Владимирович: "Мы вам ещё выделим 10 миллионов га плодородных земель на 49 лет, что-то подарим. Только, пожалуйста, э-мнэ-мнэ, не вдуйте нам по самый Урал. Это мы с хохложопыми себе такое позволяем. Они захватчики! А мы - э-мнэ-мнэ, очень добрые. Нужен лес? Воруйте бесплатно, а мы у вас перекупим".

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