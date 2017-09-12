В Приморском океанариуме посадили морской огород

Рядом с Приморским океанариумом в бухте Житкова специалисты-альгологи создали небольшой морской огород, сообщает ЕНВ.

"Это удачное место для выращивания водорослей, - считает ведущий специалист отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Владимир Козьменко. – Бухта хорошо защищена от преобладающих южных ветров, рядом инфраструктура и пирс. Морской огород мы обустроили для того, чтобы постоянно иметьматериал для экспозиций. И научиться выращивать его самим".

В первую очередь специалисты намерены разводить растения для "Водорослевого леса" - одного из самых больших аквариумов в океанариуме. Объем воды здесь составляет 440 тонн, это почти 20 железнодорожных цистерн. Споры и молодь водорослей для "леса" получают в аквариальных условиях. Но они все-таки не идентичны природным, и до крупных размеров развиваются не все. В какой-то момент водоросли распадаются. Поэтому и было решенодоращивать экспозиционныйматериал в море.

Сейчас на плантационную установку высажен стефаноцистис Stephanocystiscraccipes. Японское море-егородина. Должно пройти не меньшегода, чтобы пятисантиметровые малыши вытянулись до полутора метров. На зиму водоросли приглубят, чтобы их не повредиллед, а весной несколько растений извлекут и высадят в "Водорослевый лес".

С целью адаптации посадили и несколько слоевищ японской ламинарии Saccharinajaponica. В Научно-адаптационном корпусе (НАК) онарастет при температуре 12-13 градусов, а в бухте сейчас плюс двадцать. Холодноводную водоросль стараются приучить к этим условиям. Если получится, ее можно будет выращивать длиной до полутора метров в одногодичном цикле.

Сейчас в НАКе подрастает ламинария удлиненная Saccharinaangustata. Если ламинария японская живет два года, то удлиненная – три-четыре. А значит, для океанариума она гораздо предпочтительней. Наладить воспроизводство ламинарии удлиненной в морской среде специалисты считают непростой, но очень интересной задачей.

Есть и еще кандидаты на временное проживание в бухте Житкова – ундария, костария, агарум, саргассы. Водоросли имеют разную форму и в воде выглядят очень декоративно. Если удастся их круглогодичное разведение, у специалистов появится постоянно возобновляемый материал. А значит, "Водорослевый лес" будет живописен всегда, независимо от времени года.

В будущем в бухте планируют выращивать моллюсков для "Водорослевого леса" – мидий, гребешков, устриц, рудитапеса (морское ушко) и ракообразных. Возможно также разведение осьминогов.