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Фоторепортажи

11 сентября 2017, 13:10
Во Владивостоке открылся кинофестиваль "Меридианы Тихого"
Во Владивостоке открылся кинофестиваль "Меридианы Тихого"
Во Владивостоке открылся кинофестиваль "Меридианы Тихого"
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Во Владивостоке открылся кинофестиваль "Меридианы Тихого"

Церемонию открытия подготовил известный актер и режиссер, лауреат ТЭФИ Феликс Михайлов

Торжественная церемония открытия XV Международного кинофестиваля стран АТР состоялась в субботу на Приморской сцене Мариинского театра. В программе юбилейного форума - 179 фильмов, из них - 46 дебютов, десять мировых, 36 азиатских и 43 российских премьеры. Приглашенная звезда - французская актриса и режиссер Фанни Ардан, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Российскую газету".

В этом году во Владивосток приехали киновед и культуролог Кирилл Разлогов, режиссер Алексей Учитель, Лиза Арзамасова, Всеволод Коршунов, историк моды Александр Васильев, Борис Грачевский с супругой Екатериной Белоцерковской, Фекла Толстая, Франсуа-Жак Оссанг, актеры Юрий Беляев, Сергей Барышев, Александр Носик, Сергей Колесников, Евгений Герчаков и Ольга Комкина и многие другие.

Фильмом открытия фестиваля стала картина "Напарники", снятая во Владивостоке. Представила ее Лиза Арзамасова, сыгравшая в ней одну из ролей.

Председатель международного жюри, режиссер Алла Сурикова пообещала, что жюри будет стараться, чтобы призы достались самым достойным работам. По мнению отборщиков, сделать это в этом году будет очень сложно, так как в конкурсе очень сильные претенденты на победу.

Затем к ним присоединилась французская актриса и режиссер Фанни Ардан. Она на русском поприветствовала участников, сказав, что "давно хотела побывать во Владивостоке", а о фестивале ей рассказал Жерар Депардье.

"Фестиваль во Владивостоке, действительно, очень сильный, потому что фильмы сюда попадают через реку, которая называется Амур, что в переводе на русский значит "любовь", - заявила актриса.

Один из спонсоров фестиваля - сеть ювелирных магазинов "Золотой Ажур" - подарил актрисе жемчужное колье. Глава сети во Владивостоке, вручая ювелирное изделие работы российских мастеров, выразила благодарность актрисе за участие в "Меридианах" и пожелала ей "счастья, мира и добра", чем очень растрогала Фани Ардан. Во Владивостоке актриса проведет два дня: запланированы несколько творческих встреч и мастер-класс, а также показ ее режиссерской работы - фильма "Диван Сталина", с Жераром Депардье и Эммануэль Сенье в главных ролях.

Единственный приз "Меридианов Тихого" - приз губернатора Приморского края "9288 километров" (это расстояние от Владивостока до Москвы) - с некоторых пор вручается в день открытия фестиваля. Это приз за творческий вклад. В этом году губернатор вручил его генеральному директору фестиваля Ефиму Звеняцкому, стоявшему у истоков кинофорума.

Метки: кинофестиваль, Меридианы Тихого

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