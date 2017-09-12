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Япония

11 сентября 2017, 12:10
Синдзо Абэ встретится с премьер-министром Индии на японско-индийском саммите

Синдзо Абэ встретится с премьер-министром Индии на японско-индийском саммите

Лидеры двух стран обсудят Корейский кризис, отношения с Китаем и сотрудничество по морю

Ожидается, что премьер-министр Японии СиндзоАбэ попросит своего индийского коллегу оказать поддержку в усилении давления на Северную Корею во время его посещения Индии. Во время своей поездки, запланированной со вторника по четверг, Абэ проведет 10-й саммит двух стран с премьер-министром Индии НарендраМоди в западном промышленном индийском городе Ахмедабад, сообщает ЕНВ.

Ожидается, что СиндзоАбэ подчеркнёт необходимость совместных усилий международного сообщества по прекращению ядерных и ракетных программ Пхеньяна после шестого ядерного испытания 3 сентября.

Японский премьер-министр также стремится подтвердить продолжение сотрудничества в области безопасности с Индией перед лицом растущей морской активности Китая. Ожидается, что японский премьер подчеркнет важность свободы судоходства и верховенства права на основе "свободной и открытой индоокеанской стратегии Японии". Эта политическая стратегия направлена ​​на улучшение связи для содействия стабильности и процветания в регионе.

Отметим, что и Индия заинтересована в морском сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время внешняя политика Индии имеет четко выраженный восточный вектор. С 1991 года в стране реализуется курс "Смотри на Восток". Индийские компании активно участвуют в разработке шельфов Южно-Китайского моря и вблизи о-ва Сахалин.

Лидеры двух государств также планируют договориться о дальнейшем сотрудничестве в развитии инфраструктуры в Индии.Японская технология скоростных поездовбудет использована для высокоскоростного железнодорожного проекта в западной Индии. Японские и индийские лидеры посещали страны друг друга с 2005 года.

Метки: Индия, Япония

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