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Политика

09 сентября 2017, 15:00
От Лондона до Токио на поезде: новый маршрут длиной в 13,5 тысяч км свяжет Транссиб с Японией

От Лондона до Токио на поезде: новый маршрут длиной в 13,5 тысяч км свяжет Транссиб с Японией

Длиннейший маршрут в 13,5 тысяч километров связывает Лондон и Токио в амбициозном проекте, предложенном российскими властями

Представители администрации президента РФ в настоящее время ведут серьезные переговоры с японским правительством о строительстве двадцативосьмимильного моста, позволяющего поездам пересекать море, сообщает ЕНВ.

Идея проекта, предполагает, что пассажиры смогут отправляться в путешествие в Японию, сев на поезд в Лондоне. На пути из Англии в Японию транспортный маршрут будет проходить через Германию и Польшу, страны Восточной Европы и Россию. Покинув пределы нашей необъятной родины, поезда будут преодолевать Японское море через специально построенный 45-киллометровый железнодорожный мост.

"Мы всерьез предлагаем нашим японским партнерам рассмотреть вопрос о строительстве железнодорожного коридора от Хоккайдо до южной части Сахалина. Мы близки к тому, чтобы начать нашу часть работы. Япония станет "континентальным государством", если обсуждаемыйпроект воплотится в жизнь", - сказал первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Отметим, что схема проекта была обнародована на Восточном экономическом форуме, проходившем с 6 по 7 сентября во Владивостоке. Международный форум проводится ежегодно с 2015 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.

Метки: Англия, Япония

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