Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР

Китайские ученые рассматривают вопрос о том, связано ли небольшое, но постепенное увеличение радиации окружающей среды на метеостанциях, расположенных вблизи границы с Северной Кореей, недалеко от того момента, где в прошлые выходные были проведены ядерные испытания, сообщает ЕНВ.

Изменения могут быть связаны с экологическими факторами, но эта тенденция "достойна внимания", считают в китайском правительстве.Уровень радиации в приграничном Чанбай-Корейский автономном уезде китайской провинции Гирин (ближайшей китайской территории до ядерного испытательного полигона Punggye-ri) постепенно повысился с 104,9 наногрея, зафиксированных после испытаний до 108,5наногрея, согласно данным, опубликованным в среду китайским правительством.

Далее, в районе китайской метеостанции, котораянаходится примерно в 80 км к западу от места испытаний, радиационный фон поднимался до 112,5 наногрея, после чего стабилизировался на отметке в 110,7 наногрея.

Наногрей– это стандартная единица измерения поглощения излучения человеческой тканью.Подобные восходящие тенденции наблюдались на метеостанциях в других регионах, в том числе в округе Анту у подножия горы Чанбайшань, а также в южнокорейской автономной префектуре Яньбянь.

На испытательном полигоне КНДР Punggye-ri 100-килотонный взрыв вызвал несколько крупных оползней, согласно спутниковым снимкам, выпущенным американской школой сравнительных международных исследований Джона Хопкинса.

Профессор факультета радиационной защиты Физической школы Пекинского университета Го Цюйю отметил, что еще рано пытаться понять, что вызвало тенденцию роста показателей радиации на китайских метеостанциях, поскольку уровень радиации меняется со временем даже в естественных условиях. "Если бы случилось что-то плохое, я был бы одним из первых, кто был бы проинформирован,– сказал ученый. – Пока я не вижу поводов для сильного беспокойства.Существующие уровни радиации были намного ниже всего, что можно было бы расценивать как риск для здоровья людей, но если цифры продолжат расти, может потребоваться более пристальное рассмотрениепроблемы".

Как объяснили эксперты, показания колеблются в пределах диапазона 20 наногрей из-за воздействия ветра, дождя и космических лучей. Так, по словам приморского эколога Ольги Поповой, в настоящее время в регионе наблюдается роза ветров со смещением на северо-запад, это объясняет, почему в Китае уровень радиации повышается, а, например, в Приморье – нет.

Кроме того, радиоактивные материалы, находящиеся высоко в атмосфере, могут быть перенесены в почву дождем.По данным китайских метеорологов, в нескольких регионах, близких к месту проведения испытаний, в последние дни былизафиксировали выпадение осадков.