Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

09 сентября 2017, 14:30
Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведенияпоследних ядерных испытаний КНДР

Китай обнаружил повышение уровня радиации вблизи места проведения последних ядерных испытаний КНДР

С момента испытания водородной бомбы КНДР прошла уже почти неделя

Китайские ученые рассматривают вопрос о том, связано ли небольшое, но постепенное увеличение радиации окружающей среды на метеостанциях, расположенных вблизи границы с Северной Кореей, недалеко от того момента, где в прошлые выходные были проведены ядерные испытания, сообщает ЕНВ.

Изменения могут быть связаны с экологическими факторами, но эта тенденция "достойна внимания", считают в китайском правительстве.Уровень радиации в приграничном Чанбай-Корейский автономном уезде китайской провинции Гирин (ближайшей китайской территории до ядерного испытательного полигона Punggye-ri) постепенно повысился с 104,9 наногрея, зафиксированных после испытаний до 108,5наногрея, согласно данным, опубликованным в среду китайским правительством.

Далее, в районе китайской метеостанции, котораянаходится примерно в 80 км к западу от места испытаний, радиационный фон поднимался до 112,5 наногрея, после чего стабилизировался на отметке в 110,7 наногрея.

Наногрей– это стандартная единица измерения поглощения излучения человеческой тканью.Подобные восходящие тенденции наблюдались на метеостанциях в других регионах, в том числе в округе Анту у подножия горы Чанбайшань, а также в южнокорейской автономной префектуре Яньбянь.

На испытательном полигоне КНДР Punggye-ri 100-килотонный взрыв вызвал несколько крупных оползней, согласно спутниковым снимкам, выпущенным американской школой сравнительных международных исследований Джона Хопкинса.

Профессор факультета радиационной защиты Физической школы Пекинского университета Го Цюйю отметил, что еще рано пытаться понять, что вызвало тенденцию роста показателей радиации на китайских метеостанциях, поскольку уровень радиации меняется со временем даже в естественных условиях. "Если бы случилось что-то плохое, я был бы одним из первых, кто был бы проинформирован,– сказал ученый. – Пока я не вижу поводов для сильного беспокойства.Существующие уровни радиации были намного ниже всего, что можно было бы расценивать как риск для здоровья людей, но если цифры продолжат расти, может потребоваться более пристальное рассмотрениепроблемы".

Как объяснили эксперты, показания колеблются в пределах диапазона 20 наногрей из-за воздействия ветра, дождя и космических лучей. Так, по словам приморского эколога Ольги Поповой, в настоящее время в регионе наблюдается роза ветров со смещением на северо-запад, это объясняет, почему в Китае уровень радиации повышается, а, например, в Приморье – нет.

Кроме того, радиоактивные материалы, находящиеся высоко в атмосфере, могут быть перенесены в почву дождем.По данным китайских метеорологов, в нескольких регионах, близких к месту проведения испытаний, в последние дни былизафиксировали выпадение осадков.

Метки: Китай, радиация

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Федерация вернувшихся эмигрантов КНР: Китайцы Вьетнама, Камбоджи, Лаоса могут стать мостом на РодинуФедерация вернувшихся эмигрантов КНР: Китайцы Вьетнама, Камбоджи, Лаоса могут стать мостом на Родину
08 сентября 2017, 17:30
В рамках ЭКСПО в Чанчуне прошла встреча представителей ассоциации китайцев
Учёные КНР: трансграничная электронная торговля имеет серьёзное влияние на мировой рынокУчёные КНР: трансграничная электронная торговля имеет серьёзное влияние на мировой рынок
08 сентября 2017, 16:00
Более 1200 учёных приняли участие в мероприятии
Группа ученых из шести стран провели мозговой штурм на форуме Северо-Восточной АзииГруппа ученых из шести стран провели мозговой штурм на форуме Северо-Восточной Азии
08 сентября 2017, 15:50
Ученый обсудили региональное сотрудничество

Последние новости

Республика Корея должна получить треть доли в проекте модернизации железной дороги "Хасан – Раджин"Республика Корея должна получить треть доли в проекте модернизации железной дороги "Хасан – Раджин"
вчера, 16:00
Предполагается, что проект модернизации железной дороги будет финансироваться Россией, КНДР и Южной Кореей в равной степени
Более 11 тонн сушеных морепродуктов не допущено в Приморский край через КНРБолее 11 тонн сушеных морепродуктов не допущено в Приморский край через КНР
вчера, 15:30
По сообщениям специалистов, это не первый случай импорта китайской продукции без ветеринарных сопроводительных документов
От Лондона до Токио на поезде: новый маршрут длиной в 13,5 тысяч км свяжет Транссиб с ЯпониейОт Лондона до Токио на поезде: новый маршрут длиной в 13,5 тысяч км свяжет Транссиб с Японией
вчера, 15:00
Длиннейший маршрут в 13,5 тысяч километров связывает Лондон и Токио в амбициозном проекте, предложенном российскими властями

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+