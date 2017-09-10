Сильное землетрясение произошло в префектуре Акита на севере Японии

Метеорологическое агентство Японии сообщает о том, что землетрясение с предполагаемой амплитудой 5,2 баллов произошло примерно в 22:23 по японскому времени в пятницу, сообщает ЕНВ.

В сообщении упомянутого агентства говорится, что риск цунами в результате данного землетрясения отсутствует. Специалисты Метеорологического агентства Японии сообщают, что очаг землетрясения был сосредоточен в южной части японской префектуры Акита

В городе Дайзен в префектуре Акита была зарегистрированатряска с интенсивностьюпятого уровня по японской шкале от нуля до семи. Четвёртый уровень интенсивности наблюдался в городе Сенбоку в той же префектуре.

Между тем, уровни интенсивности от 1 до 3 были зарегистрированы в регионе Тохоку на севере острова Хоккайдо и в префектуре Ниигата на побережье Японского моря.Местные власти утверждают, что до сих пор не было сообщений о крупном ущербе в префектуре Акита.