ЕС рассматривает ужесточение санкций в отношении Северной Кореи

Министры иностранных дел стран ЕС договорились рассмотреть дополнительные санкции против Северной Кореи, которая недавно провела шестое ядерное испытание, сообщает ЕНВ.

Министры иностранных дел 28 стран-членов Европейского союза завершили неофициальную двухдневную встречу в пятницу в столице Эстонии Таллинне. Они согласились с тем, что они не могут терпеть действия Северной Кореи, которая не выполняет свои международные обязательства и несёт угрозы международной безопасности.

Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, отвечающая за вопросы внешней политики и безопасности, заявила, что Евросоюз увеличит экономическое давление на Северную Корею и будет стремиться, в конечном итоге, сделать Корейский полуостров полностью безъядерным.

Дипломатические источники в ЕС сообщают о том, что страны-члены союза рассматривают санкции, направленные против северокорейцев, работающих в Евросоюзе. Считается, что иностранная валюта, которую они зарабатывают, помогает поддерживать режим Северной Кореи.

"Не понятно как ядерная и ракетная программы КНДР напрямую могут затрагивать европейский регион, находящийся с другой стороны земного шара, - говорит политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Однако, я могу понять руководство Северной Кореи, которое видит, что военные корабли и прочая техника США и их союзников в регионе все еще находятся в непосредственной близости от их границ и потому так реагируют. В данном случае, европейцы просто поддерживают своих союзников в регионе, не более того", - полагает эксперт.