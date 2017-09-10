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Общество

09 сентября 2017, 15:30
Более 11 тонн сушеных морепродуктов не допущено в Приморский край через КНР

Более 11 тонн сушеных морепродуктов не допущено в Приморский край через КНР

По сообщениям специалистов, это не первый случай импорта китайской продукции без ветеринарных сопроводительных документов

Крупную партию сушеных морепродуктов из Китая сотрудники Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не пропустили в регион через таможенный контроль. Большую часть продукции представители управления сочли контрафактом, сообщает ЕНВсо ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Так, при временном хранении на складе в порту Восточный, в результате досмотра контейнера с подконтрольной продукцией общим весом партии более 11 тонн, сотрудниками управления была обнаружена продукция – "осьминог сушеный" в количестве около 2 тонн. Но, при этом,в ветеринарном сертификате страны-экспортера данный вид продукции отсутствовал.

Согласно ветеринарному документу, предоставленному поставщиком партии, в Приморье поступили только кальмар сушеный с разными вкусовыми добавками и рыба путассу сушеная.

"По причине допущенных грубых нарушений норм и требований действующего законодательства нашей страны и Евразийского экономического союза в области ветеринарии, движение опасного товара приостановлено", - прокомментировали в региональном отделении Россельхознадзора.

По сообщениям специалистов, случаи запрета продукции из Китая далеко не редкость. Так, в этом году только за три летних месяца на территории Приморского края эксперты Россельхознадзора не пропустили 35 тонн овощей из КНР без полного пакета необходимой документации. Ранее, китайский импортер пытался провести в край 19 тонн ядовитого арахиса, в котором была превышена норма содержания кадмия.

В августе 2017 года управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружило мышьяк в форели из Китая, предназначенной для поставок по всей России. Как указали эксперты, компания из Китая уже несколько лет поставляла свою продукцию на российский рынок, однако ранее никаких вредных веществ в ее продукции замечено не было. 

Метки: морепродукты, Россельхознадзор

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