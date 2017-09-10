Республика Корея должна получить треть доли в проекте модернизации железной дороги "Хасан – Раджин"

Южная Корея может получить до трети доли в проекте "Хасан-Раджин", предполагающем модернизацию железной дороги из России в КНДР. Такое заявление сделал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает ЕНВ.

Речь идет о проекте "Хасан-Раджин", оператором которого является "РасонКонТранс". Так, доли в проекте "Хасан-Раджин" на данный момент распределяются в таком соотношении: 67% принадлежит России, компании РЖД, а 33% - Северной Кореи.

"С самого начала, когда формировалась данная структура, мы исходили из того, что нашей компании будет принадлежать до 67% в доле. Как стало ясно из предварительного анализа, большая часть российских акций в скором времени перейдет Южной Корее. И сейчас мы вновь это подтвердили, что 33% ждут и южнокорейскую сторону", - прокомментировал Александр Галушка.

По словам министра, южнокорейская сторона уже четыре года обсуждает рентабельность данного проекта.

"Мы надеемся, что в скором времени корейская сторона завершит свои подсчеты. Тогда мы сможем обсудить трехсторонние проекты и перейдем к практической реализации на Корейском полуострове этих проектов", - добавил министр.

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 годах совместным предприятием РФ и КНДР с участием РЖД. Суммарный объем инвестиций в проект превысил 10 миллиардов рублей.