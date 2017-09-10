В Приморском крае будет создан центр поддержки инвесторов из Южной Кореи

Соглашение о создании центра поддержки корейских инвесторов подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) и Корейское агентство по содействию торговле и инвестициям (КОТРА) на Восточном экономическом форуме в присутствии президентов Владимира Путина и Мун ЧжэИна, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Как следует из подписанного соглашения, Центр поддержки корейских инвесторов откроется на базе офиса КОТРА (Южная Корея) в приморской столице. Также будет создана "горячая линия", обратившись на которую, инвесторы получат информацию об инвестиционных возможностях Дальнего Востока, о налоговых льготах и преференциях, мерах поддержки бизнеса в ДФО.

Помимо этого, на указанный номер представители бизнеса из Южной Кореи могут предложить свои услуги в сфере инвестиционных соглашений, могут дать предложения по улучшению инвестиционных возможностейна Дальнем Востоке и рассказать о возникших в пределах финансирования проблемах.

"Очень важно в рамках уже созданных механизмов привлечения иностранных инвестиций на Дальний Восток напрямую работать с инвесторами, – отмечает ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева. – Интерес к нашему региону со стороны партнеров действительно есть, но часто бывает так, что уже созданные структуры по работе с иностранными инвесторами не способны перевести этот интерес в реализацию проекта, в результате чего потенциальные инвестиции теряются. Поэтому реализация идеи об открытии национальных центров по поддержке инвесторов, соответственно, наших главных партнеров в АТР, например, из Южной Кореи и Китая приходится как нельзя кстати", - заключила эксперт.

Напомним, благодаря аналогичному соглашению, подписанному Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта с Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом во Владивостоке, также появится Центр привлечения и поддержки китайских инвесторов в Дальневосточном федеральном округе. Офис предприятия будет открыт до конца 2017 года.

Как сообщается, в обсуждении вопросов международного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона приняли участие почти 6 тысяч представителей официальных, деловых, научных и экспертных кругов из более 60 стран мира.

Также стоит отметить, что Восточный экономический форум – второй в стране форум президентского уровня.В этом году на форуме было заключено 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллиона рублей, более 40 из них подписаны Приморским краем.