Диомидовский рыбный порт будет расширен

В рамках Восточного экономического форума (6-7 сентября, г. Владивосток) представлен проект развития Диомидовского рыбного порта, который будут реализовывать ФГУП "Нацрыбресурс" и ООО "Диомидовский рыбный порт", сообщает ЕНВ со ссылкой на ФГУП "Нацрыбресурс".

Проект включат в себя реконструкцию и модернизацию причалов порта, которая позволит увеличить глубину у причала с 6,5 до 12-ти метров, длину причальной стенки с 550 метров до 600. Это позволит порту начать обслуживание судов до 10 000 тонн рыбопродукции. Кроме того, проект предусматривает строительство холодильно-складского комплекса ёмкостью на 12 000 тонн рыбопродукции и температурой хранения - минус 35 градусов.

Генеральный директор Диомидовского рыбного порта Павел Николаев отметил, что проект позволит реализовать потенциал порта и увеличит перевалку рыбопродукции до 180 000 тонн в год. По его словам, это поможет существенно нарастить объёмы рыбопродукции, поставляемой в центральные регионы страны.

Также на форуме проведены переговоры чиновников с управляющим группы компаний "Доброфлот" Александром Ефремовым. В ходе встречи обсуждены вопросы по развитию совместного проекта по обслуживанию и ремонту судов на базе принадлежащего "Доброфлоту" плавдока ПД-22, базирующегося в Находке. Проект позволяет обеспечить обслуживание и ремонт судов водоизмещением до 8 500 тонн. Рассмотрены планы по совместной рыбодобыче предприятий с использованием принадлежащего Нацрыбресурсу рыболовного траулера "Мария", который в настоящее время проходит ремонт и будет готов выйти в море в ноябре 2017 года.