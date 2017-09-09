С начала 2017 года турпоток в Приморье достиг 2,7 млн. человек

По данным Ростуризма, в прошлом году Приморский край посетили 2,5 млн. туристов. С начала 2017 года их число уже превысило показатели за весь прошлый год и составило 2,7 млн. человек, сообщают ЕНВ со ссылкой на "РИА-Новости".

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме рассказал: "В 2015 году на Дальний Восток приехали 2,7 млн. человек, прирост составил 25%, в 2016 году этот показатель составил уже 3,5 млн. человек (35%), только в Приморье по состоянию на 1 сентября 2017 года приехали 2,7 млн человек. Здесь я говорю только о российских туристах, но к этим показателям нужно приплюсовать еще и въездной турпоток. Получается, что только в Приморском крае мы превысили показатель всего прошлого года". Он предположил, что к концу года общее число туристов может превысить 3,2 млн. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству на Восточном экономическом форуме обеспечить финансирование и выполнение программ по развитию Дальнего Востока. На ВЭФ также было предложено совместное с Японией строительство моста, который соединит Хоккайдо и Сахалин, что должно существенно повысить турпоток и положительно сказаться на экономическом развитии региона.