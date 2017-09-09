С помощью нового сервиса будут распределены около 100 тысяч га акватории дальневосточного региона

Фонд развития Дальнего Востока представил на Восточном экономическом форуме онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру, наглядно и просто демонстрирующий потенциальным инвесторам доступные акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ФРДВ.

По состоянию на 6 сентября для создания плантаций марикультуры доступны около 23,5 млн гектар в акватории 12-мильной зоны морей Дальнего Востока (преимущественно Сахалинская область и Приморский край), которые не обременены какими-либо ограничениями. После принятия разработанных Фондом проектов постановлений Правительства РФ инвестор сможет сам определить местоположение участка, его площадь - исходя из своих собственных представлений о ресурсной пригодности, экономической эффективности и технологических возможностей, а не ждать решения чиновников, как раньше.

По предварительным оценкам, в следующие три года с помощью нового сервиса будут распределены около 100 тысяч гектаров изученной акватории. Новая геоинформационная система, в соответствии с поручением Президента и Правительства РФ, предусматривает использование наиболее продвинутых современных технологий проведения конкурентных торгов на право пользования рыбоводными участками - аукционов в электронной форме. Электронные аукционы позволяют инвестору участвовать в них удаленно - нет необходимости, как раньше, приезжать на торги в Москву. В отличие от действующего порядка создания и распределения рыбоводных участков, зачастую занимающего более полугода и, как правило, с отрицательным результатом для инвестора, новый, разработанный Фондом подход займет около 70 дней от момента создания участка на интерактивной карте и заключением договора пользования таким участком.

Новая модель развития аквакультуры создает предпосылки для возникновения реальной конкуренции на торгах, исключает возможности для сговоров. Автоматизирован и процесс извещений инвесторов и аккредитованных на электронной площадке инвесторов. Запущенный в опытную эксплуатацию новый онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру бесплатный. База данных о перспективных участках аквакультуры оцифрована, нанесена на картографическую основу и будет на безвозмездной основе передана в Минобороны России, Росрыболовство и Минвостокразвития. В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство, которые позволят максимально автоматизировать и упростить формальные процедуры. После издания Правительством России необходимых нормативно-правовых актов система будет запущена в промышленную эксплуатацию.