Гостиницы мирового уровня, новый медцентр и жилой комплекс появятся на о. Русский

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Центр исследований и планирования Шелкового пути (Центр Шелкового пути, КНР) договорились о сотрудничестве при подготовке и реализации проекта развития Центра международного сотрудничества на острове Русский во Владивостоке. Соответствующее соглашение на Восточном экономическом форуме подписали постоянный секретарь Совета Центра исследований и планирования Шелкового пути Ли Сяолин и генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ФРДВ.

Центр международного сотрудничества станет ядром концепции развития территории о. Русский, одобренной Правительством РФ. Проектом предусмотрено строительство международного конгрессно-выставочного центра, гостиниц мирового уровня, высокотехнологичного медицинского центра и реабилитационного комплекса, жилой и туристической инфраструктуры. Объекты недвижимости общей площадью около 560 тыс. кв. м. разместятся на 344 гектарах. В Центре международного сотрудничества планируется проводить, в том числе, крупные международные мероприятия, включая Восточный экономический форум.

Для реализации проекта, совокупный объем инвестиций в который оценивается в 5 млрд юаней (45 млрд руб.), Центр Шелкового пути сформирует консорциум. В него могут войти Aviation Industry Corporation of China, HNA Group Co, All Nippon Airways, China Development Bank Capital Corporation, Changshengyuan Health Management Group, Qinhuangdao Zhongmin Investment, China Chengtong International Investment.

Центр Шелкового пути будет оказывать консультационную поддержку участникам консорциума и привлечет якорных инвесторов и операторов. В свою очередь ФРДВ рассмотрит возможность предоставления долгосрочного финансирования и выступит партнером консорциума на территории России.

"Кооперация с Центром Шелкового пути позволит привлечь в проект сильных инвесторов с необходимыми компетенциями не только из Китая, но и других стран АТР. Подписанное соглашение является одним из очередных шагов, направленных на выстраивание долгосрочного взаимодействия России и Азии в рамках глобальных международных инициатив и проектов", - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.