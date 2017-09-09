ФРДВ поддержит проект создания ограночной фабрики для производства бриллиантов

На Восточном экономическом форуме Фонд развития Дальнего Востока и ООО "КГК ДВ" (входит в группу KGK Diamonds) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта создания ограночной фабрики для производства бриллиантов на территории Свободного порта Владивосток, сообщают ЕНВ со ссылкой пресс-службу ФРДВ.

Старт производству по огранке алмазов в Приморском крае 5 сентября дал Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Фонд рассмотрит возможность финансирования проекта в объеме до 600 млн рублей. Заем на такую сумму может быть предоставлен под 5% годовых на срок до 7 лет.

Мощность фабрики во Владивостоке составит 3,8 тыс. карат в месяц. Проект реализуется на территории Евразийского алмазного центра, в рамках которого будут предоставляться услуги логистики, таможни и страхования грузов.