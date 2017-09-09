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Экономика

08 сентября 2017, 18:10
ФРДВ поддержит проект создания ограночной фабрики для производства бриллиантов

ФРДВ поддержит проект создания ограночной фабрики для производства бриллиантов

Финансирования проекта дойдет до 600 млн. рублей

На Восточном экономическом форуме Фонд развития Дальнего Востока и ООО "КГК ДВ" (входит в группу KGK Diamonds) подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта создания ограночной фабрики для производства бриллиантов на территории Свободного порта Владивосток, сообщают ЕНВ со ссылкой пресс-службу ФРДВ.

Старт производству по огранке алмазов в Приморском крае 5 сентября дал Президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Фонд рассмотрит возможность финансирования проекта в объеме до 600 млн рублей. Заем на такую сумму может быть предоставлен под 5% годовых на срок до 7 лет.

Мощность фабрики во Владивостоке составит 3,8 тыс. карат в месяц. Проект реализуется на территории Евразийского алмазного центра, в рамках которого будут предоставляться услуги логистики, таможни и страхования грузов.

Метки: бриллианты, ФРДВ

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