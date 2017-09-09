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Экономика

08 сентября 2017, 18:00
Судостроительный комплекс "Звезда" вышел на первый внешний контракт

Судостроительный комплекс "Звезда" вышел на первый внешний контракт

Событие совпало с приездом на "мегаверфь" президента РФ Владимира Путина

Судостроительный комплекс "Звезда", который возводится в Большом Камне консорциумом "Роснефти", Газпромбанка и "Роснефтегаза", вышел на первый внештатный контракт на сумму 5 млрд руб. Сегодня "Росморпорт" и "Роснефть" заключат соглашение по строительству на верфи мелкосидящего ледокола с опционом еще на три судна, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Коммерсант".

Событие совпало с приездом на "мегаверфь" президента РФ Владимира Путина. До сих пор заказы для освоения шельфа "Звезде", которая создавалась с расчетом на массовые объемы работ, давала лишь сама "Роснефть". Внешние заказы не поступали.

На ВЭФ-2017 замглавы"Совкомфлота" Евгений Амбросов сообщил, что компания планирует строить на "Звезде" первое судно на СПГ для работы в Арктике (сообщалось и о переговорах с компанией о заказе пяти танкеров Aframax), но работы предполагается начать в 2019 году. Вице-премьер Дмитрий Рогозин не исключал, что верфь может построить сверхмощный ледокол "Лидер".

На предприятии уверены, что, несмотря на возможную проблему с кадрами, технических сложностей с заказом "Росморпорта" у верфи быть не должно.

Три очереди проекта на "Звезде" планируют достроить к 2024 году. Предприятие получит возможность строить средне- и крупнотоннажные суда, буровые, разведочные и добычные платформы и т. д. До заключения первого внешнего контракта, у верфи были лишь заказы "Роснефти" — четыре судна снабжения и пять танкеров Aframax на СПГ.

По информации СМИ, ледокол проекта 22740 спроектирован ФГУП "Крыловский ГНЦ" по госконтракту с Росморречфлотом в 2014 году. Судно предназначено для мелководных районов Арктики, Азовского и Каспийского морей, а также других морских бассейнов. Длина судна — 78 м., ширина — 16,8 м., осадка — менее 3 м., ледопроходимость — до 1,5 м. 

Эксперты прогнозируют, что по окончании строительства "Звезда" будет самой современной и одной из самых больших верфей в России, поэтому она претендует на все крупные заказы в отрасли.

Метки: Звезда, Роснефть

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