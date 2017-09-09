Сбербанк планирует выполнять обязанности МФЦ

Как известно, заказать паспорт и оплатить госпошлину за его выдачу сегодня можно напрямую в паспортных столах по месту жительства, либо на портале госуслуг. До конца 2018 года "Сбербанк" запускает уникальный пилотный проект по выдаче внутрироссийских паспортов в ряде отделений в регионах. Фактически сотрудники банка будут выполнять обязанности работников многофункциональных центров (МФЦ), сообщают ЕНВ со ссылкой на "Известия".



Данный шаг обусловлен нехваткой МФЦ в некоторых регионах страны, так как более 30% субъектов РФ в этой услуге фактически нуждаются. Также, в офисах Сбербанка можно будет получить водительские права и регистрировать жилье.



Если наделить сотрудника финансового учреждения функциями служащего многофункционального центра, это вполне может стать реальностью. Внедрение данной услуги во всех филиалах запланировано в 2019 году. В рамках тестового проекта такие функции будут переданы работникам Сбербанка в регионах с нехваткой МФЦ.