Секретарь крайизбиркома: Лицам в алкогольном опьянении голосовать разрешается

8 сентября в 12:00 состоялась пресс-конференция городской избирательной комиссии, посвященная выборам депутатов в Гордуму Владивостока. Участие в ней принял также секретарь крайизбиркома Роман Охотников. Особенно активно протекала беседа по вопросу нарушений проведения предвыборной кампании, сообщает ЕНВ.



На пресс-конференции члены избирательной комиссии разъяснили еще один острый вопрос, связанный с предварительным голосованием – подкуп избирателей. Председатель Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии Николай Кичатов пояснил, что с точки зрения закона, подвоз избирателей запрещен. Подкуп наказывается штрафом в размере 25 тыс. руб. Если будет доказано, что лицо осуществляло подкуп избирателей, то оно будет привлечено к административной ответственности.

"Кандидаты в депутаты и политические партии, как заинтересованные субъекты, проводят активную работу с избирателями. А вот как именно они ее проводят – с подкупом или без, необходимо выяснять. Если факт подкупа будет доказан, виновные лица понесут ответственность, в частности, административное наказание. Это и сами кандидаты, и сами лица, дающие деньги избирателям. Наказание самим голосующим, к сожалению, не предусмотрены", - заметил секретарь избирательной комиссии Приморского края Роман Охотников.

Он отметил, что за всю избирательную кампанию во Владивостоке было зафиксировано 17 жалоб, из которых половина касается порядка проведения предвыборной агитации. Пять жалоб касались подвоза на избирательный участок Ленинского района граждан, подозреваемых в подкупе. Документы были направлены в правоохранительные органы, проводятся проверки. Сегодня в УВД создана специальная группа, которая занимается проверкой этих сведений.

Николай Кичатков подробнее остановился на процедуре досрочного голосования. Он пояснил, что закон дает возможность избирателю при совершении определенной процедуры проголосовать досрочно.

"Избиратель должен написать заявление, указав в нем уважительную причину: отпуск, командировка, особенности трудовой деятельности, а также выполнение государственных и общественных обязанностей. Помимо этого, избиратель может указать и иную причину. Однако, комиссия не вправе требовать у избирателей подтверждения этой уважительной причины, но может выдать бюллетень либо отказать в реализации такого права", - рассказал он, добавив, что подобных отказов было около 20-ти. В качестве уважительной причине, избиратели в своих заявлениях указывали, например, "уеду на дачу" или "мне нравится этот депутат". Подобные причины комиссия посчитала неуважительными, тем самым выдав отказ на реализацию права досрочного голосования.

В ходе беседы, журналисты интересовались, какими должны быть причины, чтобы избирателю было отказано в участии в голосовании. Один из вопросов звучал так: может ли проголосовать гражданин, появившийся на избирательном участке в неадекватном состоянии – выпивший или под наркотическим опьянением. Роман Охотников пояснил, что, к сожалению, что отказ в реализации активного избирательного права в таких ситуациях не предусмотрен.

"По закону человек в любом состоянии измененного сознания – будь то опьянение алкоголем или наркотическими веществами – появляться в общественных местах не имеет права. Это, безусловно, грозит административной ответственностью. Избирательные участки – это тоже общественное место. Однако, отказать такому человеку в голосовании никто не может. Как говориться, голосуй – и в отделение полиции поедешь", - пояснил он.

Напомним, что выборы депутатов в городскую думу г. Владивостока пройдут 10 сентября в единый день голосования с 8 до 20:00 часов, но проголосовать досрочно граждане, имеющие уважительную причину, могут уже сегодня.