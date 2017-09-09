Федерация вернувшихся эмигрантов КНР: Китайцы Вьетнама, Камбоджи, Лаоса могут стать мостом на Родину

Восьмая встреча представителей ассоциации китайцев Вьетнама, Камбоджи и Лаоса прошла в рамках 11-й ЭКСПО в Чанчуне, где зампредседателя федерации вернувшихся на родину эмигрантов Цяо Вы в своей речи выразил надежду на развитие дружественных отношений с южными соседями, и живущие там китайцы могут стать своеобразным связущим мостом, сообщает ЕНВ.

На прошедшей встрече главными темами общения стали: совместные укрепление патриотизма и создание новых перспектив. Во встрече приняли участие свыше 300 китайцев, в том числе бизнесменов из 18 стран.

В своем выступлении Цяо Вы назвал зарубежных китайцев - из Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, связующим мостом между ними и Китаем.

"Вы всегда стимулируете неофициальные дружественные контакты, создавая мост, который соединит китайскую мечту с мечтой мира. Практика показывает, что зарубежные китайцы - это действенная сила, укрепляющая дружественную связь родины с другими странами, что мы полностью одобряем и поддверживаем", -отметил Цяо Вы .

Старший секретарь Ассоциации китайцев Вьетнама, Камбоджи и Лаоса Юй Цзяньцян сказал, что это первый их приезд на северо-восток Китая на дружественную встречу, это была их мечта, поэтому они покажут весь свой потенциал, объединив его с тем, что увидели и услышали, чтобы найти возможности совместно развиваться и создать базу для дальнейшего взаимовыгодного партнерства.

Заместитель заведующего канцелярии по делам вернувшихся на родину эмигрантов КНР Тань Тяньсин в своем выступлении отметил, что на протяжении многих лет Ассоциация китайцев Вьетнама, Камбоджи и Лаоса не только способствует развитию своей родины, но и стала важной составляющей в деле объединения мира.