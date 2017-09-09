Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

08 сентября 2017, 16:00
Первый саммит трансграничной электронной торговли северо-восточной Азии
Ван Цзянь профессор университета внешней торговли
Яо Гуанхай, секретарь парткома Центра международной электронной торговли КНР

Учёные КНР: трансграничная электронная торговля имеет серьёзное влияние на мировой рынок

Более 1200 учёных приняли участие в мероприятии

Межнациональная электронная торговля имеет серьёзное влияние на мировой рынок, отметили учёные на первом саммите трансграничной электронной торговли северо-восточной Азии, который прошел в столице провинции Цилинь городе Чанчуне в рамках одиннадцатой ЭКСПО с целью развития и продвижения сотрудничества стран СВА в области электронной торговли, сообщает ЕНВ.

Более 1200 учёных из НИИ и представителей правительств России, Южной Кореи, США, Англии и других стран приняли участие в мероприятии, организованном Министерством коммерции КНР. Эксперты отметили, что существенное влияние межнациональной электронной торговли на мировой рынок и её развитие поможет уменьшить традиционный торговый барьер между странами.

По словам профессора университета внешней торговли КНР Вана Цзяня, уже сегодня электронная торговля оказывает существенное влияние не только на внешнюю торговлю Китая, но и на процесс производства в целом, сбыт, структуру производственных предприятий и даже на разделение труда.

Учёный добавил, что межнациональная электронная торговля продвигает торговое сотрудничество стран вдоль линии "одного пояса - одного пути", а также способствует развитию логистической составляющей на международном рынке.

Секретарь парткома Центра международной электронной торговли КНР Яо Гуанхай также добавил, что всё больше и больше традиционных предприятий выбирает Интернет, и сегодня международная электронная торговля и традиционная торговля взаимно дополняет друг друга, предоставив миру товары, набирающие потребительскую популярность и высокую добавленную стоимость.

Чиновник заметил, что согласно открытым данным 2016 года, сумма сделок в международной электронной торговли достигла 5,85 триллионов юней, что составляет 20% от суммы общего объема импорта и экспорта КНР. По планам страны, к 2020 году объем международной электронной торговли вырастет до 12 триллионов юней.

 

Метки: Китай, ЭКСПО

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Федерация вернувшихся эмигрантов КНР: Китайцы Вьетнама, Камбоджи, Лаоса могут стать мостом на РодинуФедерация вернувшихся эмигрантов КНР: Китайцы Вьетнама, Камбоджи, Лаоса могут стать мостом на Родину
вчера, 17:30
В рамках ЭКСПО в Чанчуне прошла встреча представителей ассоциации китайцев
Группа ученых из шести стран провели мозговой штурм на форуме Северо-Восточной АзииГруппа ученых из шести стран провели мозговой штурм на форуме Северо-Восточной Азии
вчера, 15:50
Ученый обсудили региональное сотрудничество
Одиннадцатая ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" состояласьОдиннадцатая ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия" состоялась
07 сентября 2017, 18:30
На ЭКСПО были приглашены более ста тысяч предпринимателей

Последние новости

Диомидовский рыбный порт будет расширенДиомидовский рыбный порт будет расширен
вчера, 22:00
На ВЭФ-2017 представлен проект по развитию Диомидовского рыбного порта
С начала 2017 года турпоток в Приморье достиг 2,7 млн. человекС начала 2017 года турпоток в Приморье достиг 2,7 млн. человек
вчера, 18:50
Приморский край – объект повышенного внимания туристов
С помощью нового сервиса будут распределены около 100 тысяч га акватории дальневосточного регионаС помощью нового сервиса будут распределены около 100 тысяч га акватории дальневосточного региона
вчера, 18:40
Инвестор сможет сам определять местоположение и площадь участка

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+