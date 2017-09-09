Учёные КНР: трансграничная электронная торговля имеет серьёзное влияние на мировой рынок

Межнациональная электронная торговля имеет серьёзное влияние на мировой рынок, отметили учёные на первом саммите трансграничной электронной торговли северо-восточной Азии, который прошел в столице провинции Цилинь городе Чанчуне в рамках одиннадцатой ЭКСПО с целью развития и продвижения сотрудничества стран СВА в области электронной торговли, сообщает ЕНВ.

Более 1200 учёных из НИИ и представителей правительств России, Южной Кореи, США, Англии и других стран приняли участие в мероприятии, организованном Министерством коммерции КНР. Эксперты отметили, что существенное влияние межнациональной электронной торговли на мировой рынок и её развитие поможет уменьшить традиционный торговый барьер между странами.

По словам профессора университета внешней торговли КНР Вана Цзяня, уже сегодня электронная торговля оказывает существенное влияние не только на внешнюю торговлю Китая, но и на процесс производства в целом, сбыт, структуру производственных предприятий и даже на разделение труда.

Учёный добавил, что межнациональная электронная торговля продвигает торговое сотрудничество стран вдоль линии "одного пояса - одного пути", а также способствует развитию логистической составляющей на международном рынке.

Секретарь парткома Центра международной электронной торговли КНР Яо Гуанхай также добавил, что всё больше и больше традиционных предприятий выбирает Интернет, и сегодня международная электронная торговля и традиционная торговля взаимно дополняет друг друга, предоставив миру товары, набирающие потребительскую популярность и высокую добавленную стоимость.

Чиновник заметил, что согласно открытым данным 2016 года, сумма сделок в международной электронной торговли достигла 5,85 триллионов юней, что составляет 20% от суммы общего объема импорта и экспорта КНР. По планам страны, к 2020 году объем международной электронной торговли вырастет до 12 триллионов юней.