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Китай

08 сентября 2017, 15:50
"Интеллектуальный" форум северо-восточной Азии
Чжан Юнлин, директор министерства интернациональных исследований, член Комитета Китайской Академии Общественных Наук
Хуан Минхан, научный консультант института восточной Азии госуниверситета Сингапура

Группа ученых из шести стран провели мозговой штурм на форуме Северо-Восточной Азии

Ученый обсудили региональное сотрудничество

Медународный "интеллектуальный" форум северо-восточной Азии, прошедший в преддверии одиннадцатой ЭКСПО в Чанчуне собрал ученых экспертов из Китая, России, Японии, США и других стран, которые обсудили перспективы регионального сотрудничества стран северо-восточной Азии учитывая текущую ситуацию на мировой арене, сообщает ЕНВ.

Ученные отметили, что на сегодняшний день ситуация такова, что один, экономически более развитый, субъект способствует повышению и установлению стабильного экономического роста соседних субъектов северо-восточной Азии, постоянно расширяя регионы торговли.

Так по открытым данным 2016 года, объем торговли Китая с пятью азиатскими станами в том числе Японией и Россией составил более 600 миллиардов долларов, что занимает 16.4% общего внешнеторгового оборота Китая.

По словам директора министерства интернациональных исследований и члена Комитета Китайской Академии Общественных Наук Чжана Юнлина, северо-восточная Азия сегодня снова на распутье - сотрудничать или противостоять?

"Китай выбирает вид открытого сотрудничества, способствующий привлечению инвестиций, но не все страны настроены одинаково и нам необходимо тщательно продумать и разработать методы взаимодействия, а проект "Один пояс - один путь"  может стать рамками такого сотрудничества, где все могут принять участие", - отмечает китайкий учёный.

В то же время дургие ученные высказались, что хотя северо-восточная Азиия имеет хорошие перспективы, в отличие от стран Юго-восточной Азии, развивать её будет непросто по политическим причинам.

Научный консультант института восточной Азии Сингапурского государственного университета Хуан Минхан считает, что регионы Юго-восточной Азии имеют долгий опыт, а экономика северо-восточной Азии молодая, но очень быстро развивается и имеет внутренние противоречия, поэтому ей нужно учиться у южного региона, который может стать ей опорой.

Ученные также отметили, что в настоящее время северо-восточная Азия ещё не сбалансирована, с неокрепшей системой, поэтому руководствам всех стран нужно стараться уходить от разногласий и углублять сотрудничество.

Метки: Китай, форум

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