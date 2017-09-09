Группа ученых из шести стран провели мозговой штурм на форуме Северо-Восточной Азии

Медународный "интеллектуальный" форум северо-восточной Азии, прошедший в преддверии одиннадцатой ЭКСПО в Чанчуне собрал ученых экспертов из Китая, России, Японии, США и других стран, которые обсудили перспективы регионального сотрудничества стран северо-восточной Азии учитывая текущую ситуацию на мировой арене, сообщает ЕНВ.

Ученные отметили, что на сегодняшний день ситуация такова, что один, экономически более развитый, субъект способствует повышению и установлению стабильного экономического роста соседних субъектов северо-восточной Азии, постоянно расширяя регионы торговли.

Так по открытым данным 2016 года, объем торговли Китая с пятью азиатскими станами в том числе Японией и Россией составил более 600 миллиардов долларов, что занимает 16.4% общего внешнеторгового оборота Китая.

По словам директора министерства интернациональных исследований и члена Комитета Китайской Академии Общественных Наук Чжана Юнлина, северо-восточная Азия сегодня снова на распутье - сотрудничать или противостоять?

"Китай выбирает вид открытого сотрудничества, способствующий привлечению инвестиций, но не все страны настроены одинаково и нам необходимо тщательно продумать и разработать методы взаимодействия, а проект "Один пояс - один путь" может стать рамками такого сотрудничества, где все могут принять участие", - отмечает китайкий учёный.

В то же время дургие ученные высказались, что хотя северо-восточная Азиия имеет хорошие перспективы, в отличие от стран Юго-восточной Азии, развивать её будет непросто по политическим причинам.

Научный консультант института восточной Азии Сингапурского государственного университета Хуан Минхан считает, что регионы Юго-восточной Азии имеют долгий опыт, а экономика северо-восточной Азии молодая, но очень быстро развивается и имеет внутренние противоречия, поэтому ей нужно учиться у южного региона, который может стать ей опорой.

Ученные также отметили, что в настоящее время северо-восточная Азия ещё не сбалансирована, с неокрепшей системой, поэтому руководствам всех стран нужно стараться уходить от разногласий и углублять сотрудничество.