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Экономика

08 сентября 2017, 13:20
Генеральный директор ООО "Тиэйч-Рус Милк Фуд" Нго Тхань Хоан во время сессии "Агроинвестиции. Как накормить АТР?" в рамках III Восточного экономического форума

Южная Корея будет инвестировать в создание агрологистического хаба в Приморье

Агрологистический хаб также сможет принимать на обработку сырье из заграницы

Представители бизнеса Республики Корея будут финансировать строительства крупного агрологистического хаба в Приморском крае. В хабе будет храниться, переваливаться и перерабатываться сельскохозяйственное сырье, сообщает ЕНВ со ссылкой на "ТАСС".

"В связи с созданием агрологистического хаба мы надеемся, как на российские инвестиции, так и инвестиции иностранных компаний, в том числе из Южной Кореи. После переговоров с Кореей стало известно, что и южнокорейская сторона готова финансировать развитие хаба. Тем самым, мы надеемся, все сложится отлично и на территории Приморского края будет создан уникальный кластер: и хранение, и переработка", - отметил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Также во время проведения Восточного экономического форума он уточнил, что агрологистический хаб в Приморье будет принимать на переработку, в том числе, и иностранное сырье.

"Мы собираемся создать уникальный хаб, который сможет перехватить потоки иностранного сырья в страну. Тем самым, это позволит нам стать лидером на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы сможем не только перерабатывать свою продукцию, но и у наших соседей перекупать сырье", - рассказал министр.

Александр Ткачев также уточнил, что предприниматели Республики Корея решили частично инвестировать в строительство приморского агрологистического хаба по хранению, перевалке и переработке сельхозсырья.

Как сообщалось ранее, агрологистический хаб в Приморском крае заработает в 2018-2019 годах. Он позволит простимулировать экспорт сельхозпродукции из России. Помимо Приморского хаба, планируется запуск Зарубинского и Забайкальского зерновых терминалов. Предполагаемая мощность терминалов составит, соответственно, 3 и 8 миллионов тонн перевалки зерна к 2020 году.

Метки: инвестиции, сельское хозяйство, Ткачев, хаб

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