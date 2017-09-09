Старая обездвиженная такса помогла в поимке преступника в Японии

Однажды ночью в мае семнадцатилетняя миниатюрная такса по имени Люси заметила, что неизвестный человек пробрался в дом своего владельца в префектуре Тояма. Злоумышленник украл более 1000 долларов наличными и собирался бежать, но соседи, которые услышали лай собаки, бросились на место преступления и окружили вора, сообщает ЕНВ.

Хозяйка Люси в то время спокойно спала у себя в комнате. Она сказала, что Люси, которой больше 80 лет по собачьим меркам, испытывает трудности с опорно-двигательным аппаратом и больше не передвигается. Владелица сказала, что собака яростно лаяла и шатала свою клетку.

В нынешний четверг Люси была вручена награда из 30 пакетов корма для собак в полицейском участке в городе Намерикава. Она сразу же начала есть свою награду. Начальник отдела японской полиции отметил, что лай Люси привел к задержанию вора, который иначе ушел бы.