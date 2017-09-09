Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

08 сентября 2017, 13:10
Старая обездвиженная такса помогла в поимке преступника в Японии

Старая обездвиженная такса помогла в поимке преступника в Японии

Японская полиция отблагодарила старую собаку за помощь в аресте грабителя

Однажды ночью в мае семнадцатилетняя миниатюрная такса по имени Люси заметила, что неизвестный человек пробрался в дом своего владельца в префектуре Тояма. Злоумышленник украл более 1000 долларов наличными и собирался бежать, но соседи, которые услышали лай собаки, бросились на место преступления и окружили вора, сообщает ЕНВ.

Хозяйка Люси в то время спокойно спала у себя в комнате. Она сказала, что Люси, которой больше 80 лет по собачьим меркам, испытывает трудности с опорно-двигательным аппаратом и больше не передвигается. Владелица сказала, что собака яростно лаяла и шатала свою клетку.

В нынешний четверг Люси была вручена награда из 30 пакетов корма для собак в полицейском участке в городе Намерикава. Она сразу же начала есть свою награду. Начальник отдела японской полиции отметил, что лай Люси привел к задержанию вора, который иначе ушел бы.

Метки: инцидент, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Япония и Монголия договорились о реагировании на провокации КНДР и экономическом сотрудничествеЯпония и Монголия договорились о реагировании на провокации КНДР и экономическом сотрудничестве
07 сентября 2017, 15:20
Это была первая встреча Синдзо Абэ и Халтмаагийна Баттулги
Япония окажет поддержку Индонезии в осуществлении проектов в Южно-Китайском мореЯпония окажет поддержку Индонезии в осуществлении проектов в Южно-Китайском море
07 сентября 2017, 12:30
Также японская сторона поможет в борьбе с незаконным промыслом вблизи островов, омываемых Южно-Китайским морем
В Таиланде может начаться производство электромобилейВ Таиланде может начаться производство электромобилей
01 сентября 2017, 15:50
Правительственные и деловые круги из Японии и Таиланда собрались в Бангкоке, чтобы найти способы производства экологически чистых транспортных средств

Последние новости

Диомидовский рыбный порт будет расширенДиомидовский рыбный порт будет расширен
вчера, 22:00
На ВЭФ-2017 представлен проект по развитию Диомидовского рыбного порта
С начала 2017 года турпоток в Приморье достиг 2,7 млн. человекС начала 2017 года турпоток в Приморье достиг 2,7 млн. человек
вчера, 18:50
Приморский край – объект повышенного внимания туристов
С помощью нового сервиса будут распределены около 100 тысяч га акватории дальневосточного регионаС помощью нового сервиса будут распределены около 100 тысяч га акватории дальневосточного региона
вчера, 18:40
Инвестор сможет сам определять местоположение и площадь участка

Опрос:

За какую партию вы будете голосовать на выборах в Думу города Владивостока?







Свой вариант:

Текущие результаты

От первого лица

Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
07.09.2017 14:00
Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"
04.09.2017 17:40
Рамиль Еникеев: Остановите вырубку липы, а с остальным мы разберемся
01.09.2017 13:40
Владимир Джабаров: Срок аренды "дальневосточного гектара" должен быть не менее 15 лет

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.08.2017 15:50
Андрей Безносенко: О возможном возмещении до 50% стоимости на разработку ХАССП мало кому известно 3

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+