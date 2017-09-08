В Приморье в 2018 году откроется центр подготовки специалистов в области СЭС

7 сентября 2017 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Роспотребнадзором и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ). Приоритетным проектом сотрудничества станет открытие в 2018 году во Владивостоке на базе ДВФУ учебного центра Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора для повышения квалификации специалистов в области молекулярной диагностики инфекционных болезней, сообщает ЕНВ.

Консервативные методы лабораторных исследований инфекций зависят от множества объективных и субъективных факторов, понижающих точность диагностики, а молекулярная диагностика выявляет прямой маркер возбудителя инфекционного заболевания — его ДНК, РНК или белок.

"Молекулярная диагностика — высокочувствительный и высокоспецифичный метод, позволяющий выявлять даже небольшое количество ДНК микроорганизма в клеточном материале и — как результат — быстро и точно поставить диагноз. Для многих инфекционных заболеваний молекулярная диагностика уже стала золотым стандартом, рутиной лабораторного анализа", — говорит заведующий отделом молекулярной диагностики и эпидемиологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Герман Шипулин.

На сегодняшний день при помощи научных разработок ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в России качественно диагностируются более 200 инфекций, включая социально значимые. Обучение инновационным методам диагностики и повышение квалификации лабораторного персонала позволит повысить уровень и качество медицинских услуг населению и поднять на новый уровень санитарно-эпидемиологическую безопасность в Приморском крае и ДФО в целом.

Дальневосточный центр по подготовке специалистов в области эпидемиологии и биологической безопасности — это шестой региональный образовательный центр ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Такие учебные центры уже функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Киеве.

"Открытие учебного центра — начало большой совместной работы Роспотребнадзора с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), которая предполагает совместную научно-исследовательскую деятельность, разработку и создание новых медицинских технологий, а также развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", — подчеркивает профессор Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ), член Профессорского клуба ЮНЕСКО Михаил Щелканов.