В первый день работы ВЭФ-2017 подписано соглашений на 1,2 триллиона рублей

За первый день проведения Восточного экономического форума компаниями было подписано контрактов почти на 1,2 триллиона рублей. Соглашения предусматривают создание десятков тысяч рабочих мест. Как ожидают эксперты, за все время проведения форума будут подписаны соглашения на сумму свыше 2 триллионов рублей, что превысит итог прошлого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Так, в 2016 году были подписаны соглашения на 1,85 триллиона, а в 2015 - на 1,3 триллиона рублей.

Корпорация развития Дальнего Востока подписала на форуме три соглашения. КРДВ и АО "ВНХК" подписали договор о реализации инвестиционного проекта по созданию нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторного топлива стандарта Евро-5 и другой продукции в ТОР "Нефтехимический" в Приморском крае. Соглашение было подписано на 660 миллиардов рублей, проект предусматривает создание 4420 рабочих мест.



Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и вьетнамская компания "ТиЭйч Рус Приморский" согласовали инвестиционный проект, предусматривающий создание трех животноводческих комплексов и молокозавода в ТОР "Михайловский". Соглашение было подписано на 16 миллиардов рублей. В рамках проекта предполагается выращивание крупного рогатого скота в 15 тысяч голов и строительство молокозавода с мощностью 300 тонн молока ежедневно. Проект предполагает создание 500 рабочих мест.



Также, КРДВ и филиал японской компании "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус (МСМР)" подписали соглашение по расширению и организации промышленного производства автомобилей и двигателей Mazda в ТОР "Надеждинская". Проект предполагает строительство завода по производству двигателей с годовым объемом производства 50 тысяч двигателей. В промышленное производство будет инвестировано три миллиарда рублей, на предприятии будут работать 150 человек.



Помимо прочего, четыре соглашения было подписаны при участии Минвостокразвития РФ. Два из них предполагают создание молочных ферм в Приморском и Хабаровском краях до 40 тысяч голов скота в каждом. Инвестиции в проект составили 30 миллиардов рублей, будут созданы тысячи рабочих мест.



Кроме того, подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае. В рамках реализации проекта будет запущено производство аммиака, гранулированного карбамида и метанола, которые будут добываться в количестве четырех миллионов тонн каждый год. В проект будет направлено около 400 миллиардов рублей с созданием почти двух тысяч рабочих мест.



Власти Приморского края и компания "АтомМедТехнолоджи-Дальний Восток" заключили концессионное соглашение для создания "Центра ядерной медицины на острове Русский". В проект будет инвестировано почти 2 миллиарда рублей. Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока и южнокорейская компания Korea Trading & Industries Busan Port Authority Unico Logistics Korean SeaFoods подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности в области рыбной промышленности и о содействии в реализации проекта по созданию рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на Дальнем Востоке.