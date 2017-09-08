Одиннадцатая ЭКСПО "Китай - Северо-восточная Азия" состоялась

Одиннадцатая ЭКСПО, организованная Министерством коммерции КНР, Госкомитетом по делам развития и реформ КНР, международным сообществом по делам содействия торговле КНР и правительством провинции Цзилинь, объединила шесть стран-участников северо-восточной Азии, представших пред лицом всего мира, сообщает ЕНВ.

В этот раз на международной выставке было установлено девять павильонов, в том числе гонконгский, тайваньские и международные павильоны, среди которых организованный впервые павильон "умного производства", где были сосредоточенны экспонаты из области передовых интеллектульных технологий в том числе различные роботы, системы виртуальной реальности.

Кроме того, на ЭКСПО были приглашены более ста тысяч предпринимателей, представлявших 568 предприятий и организаций из тридцатипяти стран и районов северо-восточной Азии, Европы и США, которые в совокупе составили более 60% всех предприятий-участников выставки.

В рамках ЭКСПО было оганизовано несколько важных международных дискуссионных площадок, а том числе Девятый форум сотрудничества северо-восточной Азии на высоком уровне, круглый стол по межнациональной электронной торговле, международное совещание по продуктивной энергетике и производству оборудования, китайско-корейская межрегиональная встреча и много других интересных встреч.