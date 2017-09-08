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Общество

07 сентября 2017, 18:20
Пресс-завтрак "VII Международные спортивные игры "Дети Азии" прошёл в рамках ВЭФ
Пресс-завтрак "VII Международные спортивные игры "Дети Азии" прошёл в рамках ВЭФ

Пресс-завтрак "VII Международные спортивные игры "Дети Азии" прошёл в рамках ВЭФ

Президент Монголии встретился с журналистами Дальнего Востока

Сегодня во Владивостоке состоялся пресс-завтрак, организованный в рамках программы III Восточного Экономического Форума официальной делегацией Президента Монголии и Международными спортивными играми "Дети Азии". Организатором мероприятия выступило коммуникационное агентство "АГТ-Восток", сообщает ЕНВ.

 На встрече президента Монголии Халтмаагийна Баттулги с журналистами Дальнего Востока и федеральных изданий были затронуты вопросы подготовки к международным Играм "Дети Азии", которые пройдут в 2020 году в Улан-Баторе.

"Я хорошо знаю историю и значение игр для развития детско-юношеского спорта в Азии. Сейчас век информатизации, значительно снизилось количество детей, занимающихся спортом. Уверен, игры будут способствовать популяризации здорового образа жизни среди молодежи нашей страны, - сказал президент Монголии.-  Кроме того, проведение Игр в Монголии станет импульсом к строительству новых спортивных объектов, инфраструктуры, увеличению туристического потенциала страны".

В своём выступлении президент международного комитета Игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко отметил важность вопросы подготовки кадров для экономики и спорта по стандартам WorldSkills, сделав акцент на грядущем Чемпионате мира WorldSkills Kazan-2019. WorldSkills Russia разработал национальную компетенцию "учитель физкультуры", и Монголия собирается способствовать ее продвижению на международный уровень, и включению в чемпионатную линейку WSI.

Таким образом, оба проекта, Международные игры "Дети Азии" и WorldSkills сегодня синергично работают на благо граждан России и Монголии, сказал Дмитрий Глушко.

 

Метки: ВЭФ, Монголия

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