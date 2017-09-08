Пресс-завтрак "VII Международные спортивные игры "Дети Азии" прошёл в рамках ВЭФ

Сегодня во Владивостоке состоялся пресс-завтрак, организованный в рамках программы III Восточного Экономического Форума официальной делегацией Президента Монголии и Международными спортивными играми "Дети Азии". Организатором мероприятия выступило коммуникационное агентство "АГТ-Восток", сообщает ЕНВ.

На встрече президента Монголии Халтмаагийна Баттулги с журналистами Дальнего Востока и федеральных изданий были затронуты вопросы подготовки к международным Играм "Дети Азии", которые пройдут в 2020 году в Улан-Баторе.

"Я хорошо знаю историю и значение игр для развития детско-юношеского спорта в Азии. Сейчас век информатизации, значительно снизилось количество детей, занимающихся спортом. Уверен, игры будут способствовать популяризации здорового образа жизни среди молодежи нашей страны, - сказал президент Монголии.- Кроме того, проведение Игр в Монголии станет импульсом к строительству новых спортивных объектов, инфраструктуры, увеличению туристического потенциала страны".

В своём выступлении президент международного комитета Игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко отметил важность вопросы подготовки кадров для экономики и спорта по стандартам WorldSkills, сделав акцент на грядущем Чемпионате мира WorldSkills Kazan-2019. WorldSkills Russia разработал национальную компетенцию "учитель физкультуры", и Монголия собирается способствовать ее продвижению на международный уровень, и включению в чемпионатную линейку WSI.

Таким образом, оба проекта, Международные игры "Дети Азии" и WorldSkills сегодня синергично работают на благо граждан России и Монголии, сказал Дмитрий Глушко.