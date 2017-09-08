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Фоторепортажи

07 сентября 2017, 17:40
Что посмотреть в Нанкине, и почему сейчас подходящее время для изучения древней столицы Китая?
Что посмотреть в Нанкине, и почему сейчас подходящее время для изучения древней столицы Китая?
Что посмотреть в Нанкине, и почему сейчас подходящее время для изучения древней столицы Китая?
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Что посмотреть в Нанкине, и почему сейчас подходящее время для изучения древней столицы Китая?

Нанкин являлся столицей Китая с 1367 по 1937, а также с 1946 по 1949 годы

В этом году отмечается 80-я годовщина трагедии в Нанкине и 175-летие Нанкинского договора, согласно которому Китай официально уступил Гонконг Великобритании. Этот исторический город на реке Янцзы находится примерно в двух часах езды от Гонконга и легко доступен через недорогие внуренние авиарейсы, поэтому сейчас самое время планировать поездку в бывшую столицу Китая, сообщает ЕНВ со ссылкой на South China Morning Post.

Богатая история города началась задолго до опиумых войн. Первое напоминание о Нанкине датируется тем временем, когда первый император династии Мин Чжу Юаньчжан, определил этот город столицей Китая в 1367 году и приказал построить 35 км городских стен, чтобы защитить его и его жителей.

В наши дни это современный высотный город, но большая часть коричневых каменных стен древнего города Мин сохранилась до наших дней, и многие памятники открыты для широкой публики. Как и в большинстве китайских городов, местные власти прилагают огромные усилия для сохранения своего культурного наследия, а Нанкин – это даже больше, чем другие китайские города – мемориальные парки, мавзолеи, дворцы, музеи, церемониальные залы, пагоды и храмы усеяны по всему городскому ландшафту.

Мемориальный зал Нанкинской битвы хранит память о трагических событиях. Этот обширный комплекс в западном пригороде города стал чем-то вроде национальной святыни. Несмотря на непростую историю, власти сопротивлялись искушению уменьшить бесчеловечность войны. Вместо этого, акцент делается на исторических свидетельствах и жизненной важности сохранения мира с другими странами. Вблизи комплекса располагается массовое захоронение жертв резни, самой жуткой частью которой являются некоторые сохраненные обнаженные останки.

Именно в Президентском дворце, расположенном в центре Нанкина, 1 января 1912 года Сунь Ятсен создал первое временное республиканское правительство Китая. Позже его преемник Чан Кайши начал строительство новых правительственных зданий, поэтому сейчас это обширный комплекс площадью 90 000 квадратных метров. Сюда же входят классические пагоды, возраст которых насчитывает 650 лет.

Учитывая политическое значение Нанкина, его роль в современной истории Китая несколько занижена. В XX веке в городе быстро обновили инфраструктуру, и теперь Президентский дворец сливается с деловыми и жилыми кварталами Нанкина. Недалеко от дворца расположена пешеходная зона с высокими деревьями, где уличные торговцы продают престижные сувениры и безделушки. В одном из заведений, расположенном в пешеходной зоне, гостям предлагается оставить булавку на географической карте мира, установленной на стене бара, чтобы указать свой родной город.

Отметим, что авиакомпании China Eastern, Cathay Dragon и Hong Kong Airlines предлагают прямые рейсы из Гонконга в Нанкин, которые занимают всего 2 часа 20 минут. В городе работает современная система метро, а также дешевое такси. Если вы выберете пешую прогулку по городу, то на главных улицах высажены раскидистые деревья, как и во времена династии Мин.

Метки: Нанкин

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