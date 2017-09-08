Количество японских туристов в Южной Корее резко снизилось

Японские туристы теперь, как правило, опасаются отправляться в Сеул, поскольку напряженность на Корейском полуострове обострилась из-за ядерных испытаний Пхеньяна и геополитических рисков, связанных с последними событиями. В воскресенье КНДР провела свое шестое и самое мощное ядерное испытание. Члены международного сообщества уже осудили действия Северной Кореи, сообщает ЕНВ со ссылкой на информагентства "Рёнхап".

По данным Корейской туристической организации (KTO), число японских туристов в Южной Корее за год упало на 5,4 процента до примерно 166 000 человек в апреле на фоне опасений по поводу кризиса на полуострове. В мае поток туристов из Японии сократился на 10,8 процента, в июне – на 6,9, а в июле – на 8,4.

Напомним, в апреле впервые возникли опасения, что полуостров может войти в военный кризис, поскольку авианосцы США передислоцировались в воды Южной Кореи на фоне опасений по поводу северокорейской провокации, приуроченной ко Дню рождения его покойного основателя Ким Ир Сена (15 апреля).

В сентябре прошлого года, когда Пхеньян проводил свое предыдущее ядерное испытание, количество японских туристов в Южную Корею сократилось на 7,4% по сравнению с августом –до 209 000 человек.

Количество туристов из "страны восходящего солнца" в республике также уменьшилось после предыдущих провокаций, включая торпедирование южнокорейского военного корабля в 2010 году и обстрел западного пограничного острова в том же году.

"Японские туристы отреагировали очень чутко, и многие не посетили Южную Корею, когда напряженность на полуострове выросла из-за ядерных испытаний Северной Кореи или других провокаций", - прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Института культуры и туризма Кореи Ли Канг Вук.

За первые семь месяцев этого года в Южной Корее побывало 1,28 млн. японцев, что составляет вторую по величине долю иностранных туристов в республике после китайских посетителей. Отметим, что количество китайских туристов в Южную Корею упало на 46,5 процента по сравнению с показателями прошлого года до 2,53 миллиона человек в течение последних семи месяцев. В марте Пекин ввел запрет на продажу пакетных туров в Сеул, что стало ответом на развертывание THAAD в юго-восточной части Южной Кореи.

Отметим, что до настоящих событий динамика иностранных туристов в Республике Корея была положительной. Так, в прошлом году въездной поток туристов вырос на 30,3 процента по сравнению с 2015 годом и достиг рекордного уровня в 17,24 миллиона человек.