Китай вслед за Южной Кореей провел учения вблизи северокорейской границы

Во вторник Китай начал сбивать имитированные ракеты потенциального противника во время военных учений, проводимых над водами, которые отделяют его от Корейского полуострова, сообщает ЕНВ.

Сами учения, начавшиеся всего через два дня после того, как Пхеньян провел свое последнее ядерное испытание, были организованы наземным подразделением ВВС Китая. Имитированные низколетящие ракеты в небе над заливом Бохай, согласно докладу официального сайта военных новостей КНР, успешно были сбиты китайскими военными с первой попытки.

Отметим, что это уже третье учение китайских войск за последнее время в районе самого глубокого залива Желтого, разделяющим материковый Китай и Корейский полуостров. Первым было трехдневное военно-морское учение, посвященное 90-летию со дня основания Народно-освободительной армии. Вторая четырехдневная тренировка была проведена через неделю после второго испытания межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяна 28 июля.

Военный эксперт Ли Цзе отметил, что быстрый ответ Китая на новейшие ядерные испытания Северной Кореи был явным сигналом о том, что КНР осудила непрерывные и провокационные действия своего соседа. "Это показывает, что Китай подготовлен и способен остановить любую опасность, которая угрожает стабильности в регионе", - сказал он.

Ли Цзе, однако, добавил, что учения войск также является предупреждением для Соединенных Штатов и президента Дональда Трампа, который неоднократно угрожал выступить с военными действиями против Северной Кореи. "На данный момент США демонстрируют некоторую сдержанность, но Трамп не является предсказуемым президентом, и он может сделать неожиданный шаг. Китай может полагаться только на [проведение] дополнительных учений для повышения своего военного потенциала в условиях нестабильной ситуации", - пояснил Ли.

Специалист по стратегическим и оборонным исследованиям исследовательского института "Нойфар" Чжоу Ченминь отмечает, что залив также является учебным полигоном для новых китайских военных кораблей и самолетов, что должно послужить еще одним предупреждением для США не приближаться к Желтому морю. "Эти учения, которые начались вскоре после военного парада, показывают, что китайское оружие готово к использованию на войне", - сказал он.