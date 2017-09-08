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Экономика

07 сентября 2017, 15:50
Президент, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров

Олег Белозеров: Россию, Китай и Европу свяжет транспортный коридор

Доставка грузов по высокоскоростным железнодорожным магистралям со скоростью до 300 км/ч – международный тренд грузовых перевозок

Увеличиваются темпы транзитного грузопотока в России, чему способствует развитие транспортных отношений между Китаем, РФ и Европой. Так, в 2016-2017 годах рост объемов грузоперевозок возрос в два раза. Об этом рассказал президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Жэньминь жибао".

По его словам, "РЖД" рассматривает возможность увеличения грузоперевозок до миллиона контейнеров к 2020 году. Основным источником спроса на услугу станет электронная торговля. Привлечь новые транзитные грузы электронной торговли на железную дорогу российская сторона сможет лишь обеспечив их доставку из Китая в Европу максимум за пять дней. Именно на такое количество дней и рассчитывает Евросоюз.

"Данную идею мы заложили в проект по созданию высокоскоростного транспортного коридора Москва – Пекин. Мы намерены не только соединить 2 столицы инфраструктурой качественно иного уровня, но и связать воедино две крупнейшие высокоскоростные системы – грузовой "Евро Карекс" и ВСМ Китая", - сообщает Олег Белозеров.

На первом этапе развития проекта на территории России будет строиться ВСМ Москва – Казань. Сейчас Россия проводит переговоры с Китаем и проектирует будущую магистраль. Ее строительство начнется в начале 2018 года. "Мы делаем основной упор на возможности перевозок грузов. Так, в апреле этого года нами было подписано соглашение с представителями железнодорожной отрасли Китая, Белоруссии, Германии, Казахстана, Монголии, Польши об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай – Европа", - уточнил президент "РЖД".

Вместе с этим, активно развивается транспортно-логистическая инфраструктура Приморского края, что связано с увеличением грузоперевозок по транспортным коридорам "Приморье-1" и "Приморье-2". В целях расширения географии курсирования пассажирских поездов между Россией и Китаем проводится работа по организации движения международного пассажирского поезда по маршруту Харбин – Владивосток – Харбин.

Сейчас совместно с "Китайскими железными дорогами" ОАО "РЖД" приступила к проработке проекта высокоскоростных грузовых перевозок специализированным подвижным составом в сообщении Китай – Россия – Европа. Важная особенность проекта заключается в возможности предложить высококлассный пассажирский сервис одновременно с высокоскоростными грузовыми перевозками.

В связи с этим, на Восточном экономическом форуме был подписан меморандум между "РЖД" и банком для конкретизации периметра возможных интересов. Соответствующие договоренности были достигнуты по итогам саммита БРИКС. Широкие возможности кооперации между "РЖД" и НБР открываются при реализации проектов по созданию сети высокоскоростного железнодорожного сообщения в России.

Метки: Белозеров, ВЭФ-2017, ЕС, КНР, РЖД, Россия, транспорт

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