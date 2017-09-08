Мун Джэ Ин и Синдзо Абэ договорились о сокращении поставок нефти, чтобы надавить на Северную Корею

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в четверг об осуществлении новой резолюции Совета Безопасности США с "самыми жесткими" санкциями против Северной Кореи, которые включают прекращение поставок нефти в КНДР, сообщает ЕНВ.

"Что касается ядерных испытаний и ракетных запусков Северной Кореи, лидеры двух стран отметили, что пришло время увеличить давление на Север, а не вовлекать страну в дружественный диалог в нынешних условиях, когда осуждение международного сообщества и давление на Север продолжают усиливаться", - рассказал об итогах встречи двух лидеров пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Янг Чан.

Двусторонние переговоры между Мун Джэ Ином и Синдзо Абэ были проведен в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. "Лидеры договорились работать вместе над осуществлением новой резолюции Совета Безопасности США, которая будет включать в себя самые мощные санкции, такие как прекращение поставок нефти", - сказал Юн на брифинге для прессы.

Руководители двух стран отметили, что такая мера будет зависеть также от действий Китая и России, как от постоянных членов Совета Безопасности США, так и как от "дружественных соседей коммунистического Севера". Мун Джэ Ин впервые предложил эту идею и призвал Россию поддержать предложенную новую резолюцию СБ ООН по Северной Корее в его предыдущих переговорах с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это Владимир Путин заявил, что что такой шаг может нанести ущерб обычным гражданам КНДР.

Согласно заявлению Юн Янг Чана, главы Южной Кореи и Японии заявили, что они будут работать над тем, чтобы убедить Китай и Россию поддержать их решение. "Важно, чтобы ситуация на Корейском полуострове не ухудшилась до неконтролируемого состояния", - отметил глава пресс-службы южнокорейского лидера.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ также накануне заявил о том, что продолжит убеждать Китай и Россию, отметив, что страны пришли к некой договоренности в прошлом месяце, когда Северная Корея выпустила баллистическую ракету над Японией. Как мы помним, за тем инцидентом последовала новая резолюция СБ ООН.

Напомним, в воскресенье Северная Корея провела шестое и крупнейшее ядерное испытание после серии ракетных запусков.

Мун Джэ Ин и Синдзо Абэ отметили, что последние ядерные испытания создали "беспрецедентную" угрозу миру в регионе их стран. "Японский народ и южнокорейская общественность сильно обеспокоены из-за продолжающихся провокаций Северной Кореи", - сказал президент Мун в начале своей встречи с Абэ. Японский премьер отметил, что две страны тесно сотрудничают, чтобы предотвратить угрозы со стороны Северной Кореи. В июле главы государств провели три телефонных диалога.

"Я рад видеть, что мы формируем тесные отношения, благодаря которым мы смогли провести подробные и своевременные обсуждения многих проблем, – сказал Синдзо Абэ через своего переводчика. – Я считаю, что повторные провокации Северной Кореи представляют собой очень опасную угрозу, которой раньше не было. Мы до сих пор успешно сотрудничали друг с другом, но я надеюсь, что мы будем продолжать тесно взаимодействовать, чтобы решить эту проблему", - добавил он.

Южнокорейский лидер, в свою очередь, пообещал расширить области сотрудничества между двумя странами. "Мы больше всего обсудили в ходе наших телефонных переговоров ядерный вопрос. Мы не можем сейчас не обсуждать эту тему, но, кроме нее, мне хотелось бы начать обсуждение вопросов, связанных с экономическим сотрудничеством", - сказал президент Южной Кореи. Синдзо Абэ согласился с необходимостью дальнейшего расширения двусторонних отношений стран.