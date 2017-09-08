Япония и Монголия договорились о реагировании на провокации КНДР и экономическом сотрудничестве

Премьер-министр Синдзо Абэ и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в среду договорились о сотрудничестве в борьбе с ядерной и ракетной угрозами со стороны Северной Кореи, а также о решении ряда экономических вопросов, сообщает ЕНВ.

Встреча, проведенная в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, является первой для этих лидеров, так как в июле президент Баттулга был избран на свой пост. Отметим, что Монголия имеет дипломатические отношения с Северной Кореей, а Япония – нет.

Абэ сообщил монгольскому президенту о "беспрецедентном характере" угрозы со стороны Северной Кореи. "Это совершенно неприемлемо", - прокомментировал воскресное испытание северокорейцев премьер-министр Японии на встрече со своим монгольским коллегой.

Как говорится в сообщении японского правительства, премьер-министр Абэ в разговоре с президентом Монголии подчеркнул необходимость усиления давления на Северную Корею. Лидеры подтвердили важность строгого осуществления резолюций Совета Безопасности США, говорится в сообщении. Резолюция налагают санкции на Северную Корею и запрещают ей проводить ядерные испытания и испытания баллистических ракет.

Они также согласились добиваться скорейшего разрешения вопроса о похищениях японских граждан северокорейскими агентами. Токио рассчитывает на помощь Улан-Батора в разрешении проблемы коммуникации, поскольку у Монголии в отличие от Японии есть дипломатические связи с КНДР.

"Я придаю особое значение Монголии как важного партнера в регионе. Я надеюсь развивать наши двусторонние отношения", - сказал Абэ в начале встречи, которая была открыта для СМИ. Баттулга сказал: "Я хочу внести свой вклад в развитие Восточной Азии и Дальнего Востока".

Ресурсозависимая Монголия стремится сотрудничать с Японией в деле восстановления и диверсификации своей экономики с упором на сельское хозяйство, производство и борьбу с загрязнением на основе нового среднесрочного плана действий, сформулированного сторонами в марте. Монголии необходимо осуществить фискальные реформы в рамках программы поддержки Международного валютного фонда после того, как экономика страны пострадала от падения цен на сырьевые товары и снижения темпа китайской экономики. Баттулга поблагодарил Абэ за поддержку Японии в развитии экономики Монголии в рамках программы поддержки МВФ.