Виктор Помелов: Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом"

Сегодня завершается официальная программа третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. О тонкостях его работы и необходимости оптимизации механизма правового регулирования режима привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, в том числе, в рамках ВЭФ, мы поговорили с исполнительным директором ООО "СК ДАЛЬАКФЕС", управляющим партнером юридической службы ЦСИ "Чёрный куб" Виктором Помеловым, сообщает ЕНВ.

Виктор Валерьевич, каковы ваши впечатления о проходящем во Владивостоке III Восточном экономическом форуме?

Впечатления самые позитивные. Несмотря на организационные шероховатости, в целом, мероприятие организовано на очень высоком профессиональном уровне. Важная составляющая данного мероприятия – это эргономично спланированное деловое пространство, позволяющее совместить презентации с возможностью проведения деловых переговоров. Также нужно отметить, что капризная дальневосточнаяпогодав эти дни не подвела.

Если говорить о самой сути, то состав участников форума, статус заявленных гостей и тематика вопросов, обсуждаемых на полях ВЭФ подтверждают правильность начала реализации так называемой федеральной восточной политики, которую в последние годы, в связи с напряженной геополитической ситуацией на Западе, проводят наш президент и правительство. Программа первого дня ВЭФ показала значительный интерес к Владивостоку и дальневосточному региону со стороны наших партнеров из стран АТР.

В этом году на форум приехало рекордное число гостей и высокопоставленных чиновников из разных стран мира. В дальневосточном полпредстве уже накануне третьего Восточного экономического форума заявляли о планах подписания контактов на ВЭФ на сумму, превышающую два трлн. рублей, что также является рекордом. На ваш взгляд, в чем главный секрет успеха проведения форума?

Главным фактором успеха ВЭФ, на мой взгляд, как раз является действительный и прямой интерес наших соседей к дальневосточному региону и Владивостоку, в частности. Учитывая перенасыщенный рынок инвестиций в Юго-Восточной Азии, Дальний Восток России представляется нашим партнёрам "неразделённым пирогом", и, несмотря на все сегодняшние сложности в политической сфере, реальный бизнес понимает, что, когда здесь все будет хорошо и благополучно, заходить сюда уже будет поздно. И ВЭФ сегодня для наших соседей – это площадка, позволяющая им заявить свой интерес к нашему региону, а также обсудить риски, которые их беспокоят.

Однако, даже при этом, это не умоляет чести организаторов форума, к коим мы можем отнести администрацию президента, аппарат правительства, Министерство по развитию Дальнего Востока и его подведомственные структуры. Сегодня власти стараются из Дальнего Востока создать некую "привлекательную картинку" для инвесторов, в том числе, для своих – из центральной части России, потому как денег в дальневосточном регионе нет, и этот фактор иностранцев отпугивает. Пока, прямо скажем, не все получается, однако ВЭФ – это все же наиболее удачный пример политики повышения инвестиционной привлекательности на Дальнем Востоке. Это подтверждается и экономической статистикой: на форумах 2015 и 2016 годов были подписаны соглашения более чем на 3 трлн. рублей, хотя за те же два года резиденты ТОР и СПВ зашли с проектами с суммарными инвестициями в размере чуть более 0,5 трлн. – разница в шесть раз!

Виктор Валерьевич, на Восточном экономическом форуме активно обсуждают вопросы правовой поддержки инвесторов. Тема крайне актуальна, поскольку иностранный инвестор, заходя в рискованный по социально-экономическим показателям дальневосточный регион РФ, должен понимать свои гарантии и механизмы защиты. Какие инициативы обсуждаются в этой сфере сейчас на форуме?

Правовая поддержка инвестиций – это действительно очень важный вопрос, скорейшее разрешение которого позволит быстрее в полной мере заработать всем инициативам президента и правительства РФ, направленным на развитие Дальнего Востока. Важным моментом, является тот факт, что вопросы необходимости правовой защиты инвесторов обсуждаются на площадке форума весьма представительным составом участников. Могу сказать, что обсуждают много инструментов и, в частности, создание международного арбитражного центра во Владивостоке, и совершенствование законодательства. В данном случае, позитивным является сам факт такого обсуждения, что свидетельствует о том, что мы осознаем существование проблемы и выражаем готовность её решать. Негативным фактом является некоторая запоздалость решения вопроса и отсутствие времени и, соответственно, права на ошибку.

Мы можем говорить о том, что за последние годы правовой режим привлечения инвестиций на Дальний Восток стал гибче или кардинальных изменений не произошло, не считая создания ТОРов и СПВ?

К сожалению, на мой взгляд, кардинальных и позитивных изменений нет. Федеральные Законы о ТОР и СПВ не в состоянии заменить собой все недостатки правовой и регулятивной системы, сложившейся в РФ и на Дальнем Востоке в частности.

Какими механизмами мы можем повысить привлекательность российской юрисдикции в экономической сфере для иностранных партнеров?

Здесь наилучшим вариантом решения вопроса является внимательное изучение практики наших соседей. Слава Богу, удачных примеров очень много – это и Китай, и Сингапур, и другие развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, которые превратили свою юридическую систему в экспортный продукт, которым с удовольствием пользуются все транснациональные корпорации. Наиболее удачным примером этому, для нас может являться юрисдикция Гонг Конга – одна страна, одно государство – это факт, но две абсолютно разные системы права, абсолютно разная юрисдикция, если хотите. Я могу предположить, что наиболее действенным механизмом повышения привлекательности нашей правовой системы будет создание абсолютно новой юрисдикции на территории Свободного порта Владивосток с использованием наилучших мировых практик и ее кардинальное отделение от общего гражданского законодательства РФ. На территории порто-франко должны действовать исключительно свои законы и свои органы регулирования деятельности и урегулирования споров. При этом, я подчеркиваю – одна страна, разные системы!

Во Владивостоке проводится уже третий Восточный экономический форум, причем, по экономическим показателям 2-й ВЭФ был существенно успешнее первого, а официальные прогнозы на ВЭФ-2017 дают основания полагать, что динамика роста итоговой суммы контрактов, подписанных на форуме, будет возрастать из года в год. Исходя из вашего опыта в обеспечении международных экономических и торговых сделок, в большинстве контрактов на ВЭФ речь идет о прямых инвестициях, или, все-таки, о декларативных? На Ваш взгляд, с помощью каких правовых и неправовых инструментов мы можем добиться того, чтобы все больше договоров о намерениях были воплощены в реальных инвестициях в экономику ДФО в ближайшие годы?

Действительно, год от года растёт эффективность площадки ВЭФ, и прямым тому подтверждением является и количество контрактов, подписываемых в дни проведения форума, и состав делегаций, принимающих в нем участие. Как я уже говорил ранее, несмотря ни на что, Дальний Восток вызывает живой коммерческий интерес у наших соседей. Это обусловлено нашим географическим и ресурсным потенциалом, с которым не может сравниться ни одно соседнее государство в Восточной Азии.

Что же касается характера сделок, заключаемых на площадке ВЭФ, не стоит забывать, что подписанию любого контракта предшествует большая и кропотливая работа с обеих сторон сделки. А сам факт публичного подписания контракта больше нацелен на создание информационного повода, а не на получение финансовогорезультата посделке. Отсюда и в основном декларативныйхарактер, заключаемых на форуме контрактов. Тем не менее, за каждой подобной сделкой стоит колоссальная работа, проведённая обеими сторонами, принятие акционерами, либо топ-менеджментомпринципиальных решений и, в конечном итоге, реальные деньги или экономическая выгода.

В настоящий момент усовершенствование правовой системы, создание реально работающих механизмов, защищающих права и законные интересы инвесторов, не только иностранных, но и российских, является основной нашей задачей, решение которой сократит временной период между подписанием декларативного контракта и поступлением реальных инвестиций.