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В мире

07 сентября 2017, 13:20
ООН сообщила о 123 000 беженцах, покинувших Мьянму

ООН сообщила о 123 000 беженцах, покинувших Мьянму

Кризис, затрагивающий мусульманские меньшинства в Мьянме, обостряется

Агентство ООН по делам беженцев опубликовало во вторник отчёт, в котором говорилось, что, по оценкам экспертов, около 123 000 человек бежали в соседний Бангладеш с 25 августа. Это всё происходит на фоне насилия, которое началось после того, как мусульманское меньшинство провело серию нападений на военных и полицию Мьянмы, сообщает ЕНВ.

Правительственные силы Мьянмы проводят масштабные операции против боевиков из мусульманского меньшинствас августа, что приводит к многочисленным жертвам с обеих сторон.

В ООН подчеркивают, что беженцы, которые достигли государства Бангладеш, находятся в тяжёлом состоянии, так как большинство из них пересекли границу пешком. Комитет по делам беженцев ООН призывает международное сообщество оказать непосильную помощь бежавшим мирным жителям.

В субботу, международная правозащитная группа выложила в сеть спутниковые снимки, на которых была видна разрушенная деревня в Ракхине. Human Rights Watch сообщает о том, что около 700 домов и зданий, были сожжены. Предполагается, что этот акт был преднамеренным.Специальная группа ООН призывает правительство Мьянмы принять наблюдателейорганизации и других независимых представителей для изучения этого вопроса.

Метки: Беженцы, Мьянма

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