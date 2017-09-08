Главы России, Японии и Южной Кореи сегодня проведут встречу в кулуарах ВЭФ

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Южной Кореи Мун Джэином сегодня, в четверг. Основной проблемой на встречах, как ожидается, станет Северная Корея, сообщает ЕНВ.

Встречи пройдут в кулуарах Восточного экономического форума. Форум объединяет представителей правительств и корпораций из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, руководитель японского правительства, в отличие от своих коллег прилетел во Владивосток только по ходу первого дня форума. Сегодня премьер-министр Японии Абэ выступит на форуме. Он планирует сказать в своей речи, что международное сообщество должно оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы страна отказалась от своих программ по разработке ядерных и баллистических ракет. Ожидается также, что Абэ призовет к заключению мирного договора между Японией и Россией.

Позднее Абэ проведет переговоры с Путиным. Японский премьер-министр планирует попросить Путина о сотрудничестве в отношении новой резолюции о санкциях против Северной Кореи в Совете Безопасности ООН.

Ожидается, что они обсудят предлагаемую совместную экономическую деятельность на четырёх российских островах, на которых Япония имеет территориальные претензии. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии. Японская сторона считает, что после Второй мировой войны острова были незаконно оккупированы.

Перед своим выступлением на форуме,Абэ встретится с президентом Южной Кореи. Ожидается, что Абэ и Мун Джэин подтвердят тесное сотрудничество между Японией, Южной Кореей и Соединенными Штатами. Эти страны стремятся к тому, чтобы новая осуждающая резолюция против Северной Кореи была принята как можно быстрее.