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Япония

07 сентября 2017, 12:30
Япония окажет поддержку Индонезии в осуществлении проектов в Южно-Китайском море

Япония окажет поддержку Индонезии в осуществлении проектов в Южно-Китайском море

Также японская сторона поможет в борьбе с незаконным промыслом вблизи островов, омываемых Южно-Китайским морем

Соглашение было достигнуто на встрече в Индонезии в среду между министром внутренних дел Индонезии и министром рыбного хозяйства Суси Пудзиастути и Хирото Идзуми, являющимся специальным советником премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает ЕНВ.

Сотрудничество с Японией будет включать строительство рыболовных портов на островах Натуна. В договоре также говорится о патрульных катерах и радиолокационных средствах для борьбы с незаконным промыслом.

Япония планирует оказывать поддержку через своиканалы в целях развития этого региона. Идзуми сообщил, что Япония надеется, что её помощь будет способствовать развитию рыбной промышленности на островах.

Напомним, что существует территориальный конфликт между Индонезией и Китаем в Южно-Китайском море, поскольку Китай претендует на юрисдикцию в отношении большей части этого моря.

Метки: Индонезия, Япония

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