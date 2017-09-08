Япония окажет поддержку Индонезии в осуществлении проектов в Южно-Китайском море

Соглашение было достигнуто на встрече в Индонезии в среду между министром внутренних дел Индонезии и министром рыбного хозяйства Суси Пудзиастути и Хирото Идзуми, являющимся специальным советником премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает ЕНВ.

Сотрудничество с Японией будет включать строительство рыболовных портов на островах Натуна. В договоре также говорится о патрульных катерах и радиолокационных средствах для борьбы с незаконным промыслом.

Япония планирует оказывать поддержку через своиканалы в целях развития этого региона. Идзуми сообщил, что Япония надеется, что её помощь будет способствовать развитию рыбной промышленности на островах.

Напомним, что существует территориальный конфликт между Индонезией и Китаем в Южно-Китайском море, поскольку Китай претендует на юрисдикцию в отношении большей части этого моря.