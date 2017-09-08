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Общество

07 сентября 2017, 12:20
Четыре рамен-ресторана появятся во Владивостоке
Четыре рамен-ресторана появятся во Владивостоке
Четыре рамен-ресторана появятся во Владивостоке

Четыре рамен-ресторана появятся во Владивостоке

Событие приурочено к началу работы III Восточного экономического форума

Официальное открытие проекта "Японский рамен во Владивостоке" состоялось сегодня, 6 сентября во Владивостоке.Событие приурочено к началу работы III Восточного экономического форума, где снова встретятся лидеры стран — России и Японии, сообщает ЕНВ.

В ходе презентации, представители японской стороны заявили, что проекты, посвященные национальной кухне "страны восходящего солнца" и ее традициям, не раз организовывались и в других странах, однако, события, аналогичного тому, что развернется осенью 2017 года во Владивостоке, еще не было.

На этот раз 4 ресторана японской кухни в течение ограниченного срока проведут работу во Владивостоке в так называемом "тестовом режиме". Популярнейшее в Японии блюдо "рамен" рестораны будут предлагать посетителям с 7 сентября по 29 октября из учета 300 порций в день.

Акция направлена на выявление публики, желающей приобщиться к традициям японской кулинарной культуры и насладиться вкусом подлинного японского рамена.

Так, приморцы и гости Владивостока смогут сравнить вкусы и преимущества фирменных блюд из оригинального меню каждого из четырех японских рамен-ресторанов. На основании проведенных исследований, японской стороной будет принято решение о создании на территории Владивостока постоянно действующей сети ресторанов японской кухни.

Презентация проекта была проведена в первом из 4-х ресторанов "Торигэн Рамен", который представляет известную на Хоккайдо сеть "Изакая Эн". Один из ресторанов "Изакая Эн" уже работает и стремительно развивается во Владивостоке. Он располагается по адресу ул. Бестужева, 35Б. По словам его управляющего Анастасии Кудиновой, в меню заведения присутствует куриный рамен, а в часы бизнес-ланча гости ресторана могут заказать классический тори рамен.

Команда "Торигэн Рамен" предложила гостям попробовать и оценить свой фирменный мисо рамен с насыщенным бульоном из куриных и свиных костей.

С 22 сентября по1 октября "Торигэн Рамен" сменит ресторан "Мэнья Кохаку" – популярное заведение Саппоро, использующее для приготовления блюд продукты, произведенные на Хоккайдо. Команда этого ресторана предложит Саппоро мисо рамен, в котором сочетается сразу три вида бульона, свиного, куриного и рыбного.

С 6 октября по 15 октября ресторан "Мэнья Масамунэ" удивит гостей двумя видами рамена, сио рамен и сёю рамен из рыбного бульона с мягким мясом тясю, которое, по заявлению организаторов, настолько нежное, что буквально тает во рту.

20 октября — 29 октября жителям и гостям Владивостока команда ресторана "Коттэри Рамен Наритакэ" предложит сеабурасёю рамен со свиным бульоном и большим количеством свинины.

На всем протяжении проекта в заведении "Японский рамен во Владивостоке" будет действовать скидка. Чтобы ее получить, посетителю достаточно просто показать на своем телефоне соответствующую страницу сайта vladramen.ru

В ходе презентации проекта, почетный гость с российской стороны директор департамента лицензирования и торговли администрации Приморского края Елена Коваль поблагодарила японских партнеров за инициативу продолжения развития российско-японского сотрудничества в рамках реализации проекта создания сети японских ресторанов на территории Владивостока. 

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 6 мая прошлого года предложил план развития сотрудничества из восьми пунктов. Он подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Метки: ВЭФ, рамен, ресторан

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