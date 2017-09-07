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Политика

06 сентября 2017, 22:30
Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли

Владимир Путин предложил давать бесплатно больше 1 га земли

Глава государства предложил рассмотреть возможность наделения землей соотечественников

Президент России предложил расширить программу "Дальневосточный гектар" на соотечественников, которые переезжают в Россию из-за рубежа и давать больше бесплатной земли тем, кто осовил первый гектар, сообщает ЕНВ.

Если те, кто уже успешно освоил первый бесплатный гектар, готовы взять еще, то таким россиянам надо предоставлять еще участок, заявил Путин на заседание президиума Госсовета во Владивостоке в рамках ВЭФ-2017.

"Программа "Дальневосточный гектар" доказала свою значимость. Тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить для освоения землю большей площади", — отметил Владимир Путин.

Одновременно надо предоставить возможность участия в этой программе переселенцам.

"Люди приезжают на Дальний Восток из-за границы с желанием работать, создавать крепкие многодетные семьи и поэтому их нужно поддержать", — заявил Президент РФ.

Глава государства отметил, что благодаря действию программы в регионах Дальнего Востока инициативные россияне, предприниматели стали организовывать новые поселения. Президент призвал оказывать им финансовую помощь, помогать в создании инфраструктуры.

"Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей площади", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, закон о "Дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на пять лет, по истечении этого срока при условии освоения земли её можно будет арендовать или получить в собственность. В августе 2017 года заявки на "дальневосточный гектар" подали около 100 тысяч россиян. 

Метки: ВЭФ, дальневосточный гектар

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