Россия предложила Китаю "Совкомфлот", а Японии - мост между Хоккайдо и Сахалином

Российские власти готовы сотрудничать с китайскими партнерами в вопросе приватизации "Совкомфлота", заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, принимающий участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на VESTI.RU.

"Мы предложили китайским партнерам различные варианты сотрудничества вокруг "Совкомфлота", работаем на экспертном уровне", - отметил Игорь Шувалов, не уточнив, рассматривают ли власти возможность участия в приватизации японских компаний. "Мы работаем сейчас пока с китайцами", - уточнил первый вице-премьер.

Государству принадлежат 100% акций "Совкомфлота", в плане приватизации на 2017-2019 гг. предусмотрена возможность сокращения доли государства до 25% плюс одной акции. На первом этапе власти могут продать пакет в размере 25% минус одна акция на "Московской бирже". Инвестиционным консультантом сделки выступит "ВТБ Капитал".

Между тем Россия и Япония обсуждают возможность строительства мостового перехода между Хоккайдо и Сахалином, и современные технологии помогут сделать проект не слишком дорогостоящим, заявил Игорь Шувалов.

"Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до Южной части Сахалина. При этом мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы - доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст дополнительные возможности использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой. Возможно ли это сделать? Возможно. При современных технологиях это даже не так дорого. И мы с японскими партнерами это серьезно обсуждаем", - подчеркнул Шувалов.

Глава Минтранса России Максим Соколов проведет предметные переговоры с японским коллегой на тему реализации проекта уже до конца года, пишет ТАСС. Предварительная стоимость транспортного перехода между Сахалином и Хоккайдо оценивается в триллион рублей, ранее сообщал генеральный директор Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. А само строительство с учетом проектно-изыскательских работ, по его мнению, может занять от трех до пяти лет. В свою очередь, мост между островом Сахалин и материковой Россией обойдется в 286 млрд руб. Такие цифры в июне озвучил на последней "прямой линии" Владимир Путин. Однако, по его словам, окончательно вопрос о строительстве сооружения еще не закрыт.

Губернатор Сахалинской Области Олег Кожемяко на встрече с главой японской префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси предложил разрешить россиянам въезд с Сахалина в Японию без виз на три дня.

"Потенциал двусторонних туристических обменов велик. Уверен, использовать его в полной мере поможет введение безвизового режима для россиян при посещении ими Японии. Сейчас визы отменены лишь для японцев, посещающих Сахалин на пароме Корсаков — Вакканай. Иностранные граждане могут находиться на острове до трех суток", — приводит пресс-служба слова сахалинского губернатора.

По его мнению, аналогичные ответные шаги с японской стороны позволили бы создать новый туристический продукт, пользующийся большой популярностью. "Сахалин и Хоккайдо можно связать своеобразным туристическим "мостом". Жители двух стран при этом получили бы возможность в течение одной недели свободно посещать курорты и Сахалина, и Японии", — отметил Олег Кожемяко.

Губернатор Хоккайдо поддержала инициативу, пообещав "со своей стороны мы готовы оказать содействие в продвижении данной инициативы и уже обратились с ней в японское правительство", — сказала Такахаси.